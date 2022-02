Custo de produção do arroz chega aos R$ 90,74 por saca no RS

Está aberta oficialmente a colheita do arroz para a safra 2021/22 no Rio Grande do Sul com uma previsão de forte alta nos custos. Nesta temporada, segundo apurou o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), os custo de produção para a orizicultura gaúcha atingiram, em média, R$ 90,74 por saca de 50 quilos. Segundo levantamento divulgado pela Emater-RS, o preço médio pago ao produtor é de R$ 67,71 em fevereiro - valor abaixo do empenhado para plantar.

Durante o evento de abertura, mais uma vez foi realizada a reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz, na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). Nela, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou dados referentes ao mercado de arroz, como preços, custos, produtividade e exportação. Em relação à produtividade do cereal no Estado, destacou-se que, devido à redução hídrica, o impacto deve ser de redução de 11,4%, de acordo com o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2021/2022.

Com a elevação dos custos e a perda de parte da produção, deve ocorrer avanço dos preços pagos ao produtor durante este ano. “Os produtores estão mais capitalizados, com capacidade de escalonar mais as vendas. Se tem uma menor safra, boa demanda externa e projeção de situação de superávit. O mercado asiático está bem aquecido”, observou Sérgio Santos, da Conab.

Santos colocou, ainda, que mesmo com uma expectativa de recuperação dos preços neste ano, a elevação dos custos de produção deve frear a rentabilidade. “Identificamos um significativo aumento tanto do custo variável quanto do operacional, e esta elevação está nos levando de volta para um cenário de rentabilidade não muito atrativa para a safra 2021/2022”, concluiu.

O diretor comercial do Irga, João Batista Gomes, colocou que "parte deste custo é um projeção - ou seja, são aqueles itens que ainda não estão consolidados”. Ele destacou que trata-se de um guia, de um alerta para 2022.

O presidente da Câmara Setorial do Arroz, Daire Coutinho, afirmou que, entre os temas debatidos nesta reunião, o protocolo de auto-regulamentação que vem sendo elaborado por um grupo de trabalho é um desafio para o setor. “Nós temos o vencimento da antiga lei de classificação e um projeto novo que já está indo para o Senado, e traz uma nova realidade, focando também na rastreabilidade. Como o setor do arroz é de muita pulverização de produção, temos dificuldades nisso, mas a cadeia assumiu um compromisso com o Ministério da Agricultura de apresentar um projeto de auto regulamentação”, informou.

Coutinho também enfatizou o debate sobre os custos de produção, ressaltando que os números apresentados pelo Irga assustam e preocupam. “A primeira preocupação é com a comercialização da safra e a segunda em relação aos produtores que tiveram problemas com custos altos e perdas com a falta de chuvas. Eles vão estar à margem da comercialização que está se acelerando e melhorando, conforme a própria Conab mostrou dentro de uma conjuntura de preços melhores”, alertou, dizendo que será preciso encontrar uma solução. A próxima reunião da Câmara Setorial do Arroz será em 25 de maio.

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas ainda ocorre até 18 de fevereiro na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), com atividades presenciais e on-line. O evento conta com protocolos sanitários visando à prevenção e ao enfrentamento da epidemia e será realizado em ambiente totalmente aberto. Por normas do governo do Estado, haverá a exigência do passaporte vacinal ou, como alternativa, a apresentação de exame PCR negativo.

A programação conta com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da Abertura Oficial. A organização é da Federarroz com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.