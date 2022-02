Máquinas da Secretaria da Agricultura intensificam perfuração de poços

Com máquinas próprias, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) perfurou 14 poços artesianos nos últimos dois meses, beneficiando cerca de 280 famílias de municípios impactados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Neste período em que a falta de chuvas passou a causar perdas na agropecuária e dificuldades de acesso à água, servidores da pasta concentraram os trabalhos em Chapada, Barra Funda, Sagrada Família, Miraguaí, Quinze de Novembro, Entre-Ijuís e Bossoroca, todos municípios gaúchos com decretos de situação de emergência.

As máquinas agora serão alocadas em Engenho Velho, Tiradentes do Sul, Lagoa dos Três Cantos e Rolador, também cidades com emergência decretada. Em cada um destes municípios serão perfurados dois poços.

A secretária Silvana Covatti explica que a perfuração de poços é uma atividade permanente dentro da pasta e integra o Programa de Apoio e Desenvolvimento da Infraestrutura Rural. “Nas últimas semanas, nossos servidores têm priorizado os trabalhos em comunidades rurais que estão tendo muita dificuldade de acesso à água para as famílias e para os animais. Esta estiagem tem deixado cenas bastante impactantes no nosso meio rural, com lavouras que se perderam totalmente e com o rebanho que também tem sentido os reflexos do calor intenso e da escassez de alimentação”, destaca Silvana.

Em média, a Secretaria da Agricultura perfura 90 poços artesianos por ano. A atividade é feita por quatro equipes de servidores, concentrados em quatro diferentes regiões do Estado para otimização de recursos, evitando a necessidade de grandes deslocamentos das máquinas de um ponto a outro. Concluídas as obras em determinada região, as máquinas são realocadas em outra regional que tenha manifestado interesse.

Paralelo a este trabalho permanente, o governo do Estado lançou o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural em dezembro passado, prevendo a perfuração de 750 poços artesianos e instalação de respectivas caixas d'água, em 2022.