RS deve ter PIB negativo em 2022 com estiagem

Ainda estamos em fevereiro, mas o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, já traz uma perspectiva sombria para o desempenho da economia gaúcha no ano: o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado deve ser negativo em 2022. A previsão pessimista é baseada nos prejuízos que a estiagem deve causar na agropecuária do Rio Grande do Sul e que irão repercutir por toda a economia. O especialista explica ainda que não deve ocorrer uma escalada no preço dos alimentos, pois não há mais margem no poder de compra do consumidor. Com a indústria já operando apertada, é o varejo quem deve absorver este tombo. A seca deste ano causada pelo fenômeno La Niña deve afetar também o cultivo da próxima safra de verão, quando "a demanda por dinheiro será uma coisa nunca vista", nas palavras de Antônio da Luz. O economista alerta, nesta entrevista, sobre os motivos que impedem o Estado de avançar na irrigação, único meio de tentar conviver com episódios frequentes de estiagem, como ocorre no Rio Grande do Sul.

Jornal do Comércio - Qual será a dimensão dos impactos da estiagem no PIB gaúcho deste ano?

Antônio da Luz - Nós vamos ter um PIB negativo e bem negativo no Rio Grande do Sul neste ano. Eu só não sei ainda o tamanho, pois estamos ainda com safra em andamento. E todos vão partilhar deste problema.

JC - Como as perdas no campo devem impactar a economia do RS?

Luz - Vamos começar a sentir os efeitos da estiagem de maneira paulatina. Os efeitos econômicos não se materializam, todos, em uma pegada. Eles vão evoluindo. Quando chega o momento de colher, precisa de combustível. Com uma expectativa de colheita bem menor, o produtor vai precisar de menos combustível e transporte, que são vendidos por uma empresa do setor de serviços. O problema da agricultura deixa de ser somente da agricultura e começa a ir para outros setores. A cooperativa é uma indústria, e tem toda uma estrutura com volume industrial e equipamentos para receber, armazenar e comercializar o grão. A indústria e a cooperativa estão na cidade. Quando nós temos uma safra cheia, a cidade ganha muito dinheiro. Quando nós temos uma perda enorme, como estamos tendo essa vez, a cidade perde um monte de dinheiro. E nós começamos a ter impactos nos setores que aparentemente não tem nada a ver com a safra. Numa safra, quando acontece o que temos hoje, as perdas acontecem mais nos meios urbanos do que no meio rural, por incrível que pareça. Porque, para cada R$ 1,00 que nós faturamos dentro da porteira, R$ 3,20 são gerados fora da porteira. É o efeito multiplicador.

JC - Há margem para aumento de preços nos alimentos?

Luz - Eu acho muito difícil o setor conseguir repassar o custo para o consumidor interno. Acho que o que pode e vai acontecer é o varejo apertar um pouco a sua margem para poder caber algum reajuste de trás para a frente. Porque o consumidor está recessivo. A perspectiva não é de melhora da economia no curto prazo. Não há espaço para o consumidor absorver novos aumentos. Agora, não vejo como as indústrias operarem sem passar essa margem para a frente. Eles já estão com as margens tomadas. Mas também não vejo como o consumidor interno absorver esse aumento repassado dos custos de produção. O equilíbrio de manter os negócios funcionando e o consumidor interno sendo abastecido é compensando alguma coisa com exportação. As estratégias tendem a ir nesse caminho. Sinceramente, vejo muita dificuldade de haver repasse para o consumir nesse momento.

JC - Acredita, então, que o avanço no preço final dos alimentos neste ano pode ser menor do que o observado no ano passado?

Luz - Acho que vai ter menos avanço. Hoje, quando olhamos a inflação no mercado, ela está decrescendo. Então, aquela inflação que nós vimos no ano passado, nós não devemos vê-la esse ano. Talvez a inflação seja a metade do ano passado. Mas vai aumentar. Se no ano passado aumentou 10%, esse ano deve aumentar 5%. Isso pelo IPCA. Os preços devem continuar, sim, subindo, porém, numa velocidade bem menor - provavelmente a metade.

JC - A estiagem de agora vai impactar a plantação da próxima safra?

Luz - Essa pergunta abre uma caixa de Pandora. Tem a ver também com a questão de crédito. Nós vamos passar por um ano muito desafiador. Os custos de produção, em 12 meses, acumulam 51% e devem subir mais. Para plantar a mesma safra do ano passado, se fosse plantar hoje, eu precisaria de 51% a mais de recursos para fazer a mesma área plantada. Só que eu vou colher, em média, 50% menos do que no ano passado. Aqueles produtores que seguiram a nossa orientação (de guardar recursos da safra 2021), vão se descapitalizar esse ano. Vão queimar reserva para poder produzir no ano que vem. Outro grupo, ao invés de botar um pé na embreagem para trocar de marcha, resolveu botar os dois no acelerador. É o pessoal que com este ganho que teve decidiu reinvestir no seu próprio negócio. Estes produtores, que, portanto, não podem se descapitalizar, só têm uma alternativa para seguir produzindo, que é o aumento da alavancagem, da porção de recursos de terceiros no seu negócio. É o aumento da tomada de crédito. E a escassez de recursos do crédito rural é uma realidade. A demanda por dinheiro para a próxima safra será uma coisa nunca vista. E então bancos e cooperativas de crédito costumam ser seletivos. Nesse caminho, alguns produtores ficam de fora. Quebram, literalmente. E tantos outros vão devolver áreas.

JC - O governo anunciou algumas medidas como a criação de açudes e poços para mitigar os impactos da estiagem. Será suficiente?

Luz - Não, mas também não acho que esses programas pretendam ser a solução. São medidas emergenciais, para um público de pequenos produtores. Emergência mesmo. Dessedentação dos animais e muitas vezes das próprias famílias que estão em locais sem água. O que resolveria uma estiagem seria os brasileiros terem uma compreensão de que toda água armazenada é mais água doce que fica disponível para o Brasil, ao invés de ser salgada ao tocar no mar. Toda água que chove e cai em território brasileiro escoa pro mar. Ah, mas para isso precisa intervir numa Área de Preservação Permanente (APP). Sim, que vai ficar maior após a intervenção. Vamos ter mais APPs se pudermos fazer a reserva da água. Justamente esses conceitos fazem com que as legislações nos EUA, na Europa, na Austrália, em Israel e de tantos outros países que têm cultura de irrigação, faz com elas sejam incentivadoras que se faça isso.

JC - E por que não resolvemos esse problema ainda? Por que não pegamos os exemplos desses países citados?

Luz - Porque naqueles países, no poder público - Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público (MP) - existe uma consciência da importância de não jogar uma safra no lixo. O poder público como um todo, nos seus mapas estratégicos, têm crescimento e desenvolvimento econômico como algo a ser buscado, diferente dos poderes daqui. No mapa estratégico do MP e do Judiciário não se acha a palavra 'econômico' em nenhuma parte. A preocupação do poder público com o desenvolvimento econômico, sobretudo Judiciário e MP, é zero. Já não temos leis muito boas. E temos um MP que toda hora, com interpretações, entra na Justiça descaracterizando todo o Código Florestal, que já é o mais restrito do mundo. Assim, nós não vamos conseguir irrigar. E não falta vontade do produtor. O que o produtor investe em ferro todo santo ano é uma coisa absurda. Ele não investe em irrigação, que é o que dá estabilidade de produção, não é porque ele é um alienado, um ignorante. Ele não faz porque não consegue. Se eu pudesse resumir a legislação, e a interpretação da legislação, que nos impede de irrigar em uma palavra, seria sofisma.