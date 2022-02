Exportações do agro de janeiro superam 90% do volume total do RS

Em janeiro de 2022, do US$ 1,6 bilhão exportado pelo Rio Grande do Sul, US$ 1,1 bilhão veio do agronegócio - 73% do total realizado. Em volume, o setor comercializou 1,9 milhões de toneladas, o que representa 92% do volume embarcado pelo Estado no mês. Os dados foram divulgados no relatório de comércio exterior do agronegócio do RS da Farsul, nesta segunda-feira (14).

Na comparação com janeiro de 2021, houve um aumento de 110% no valor exportado pelo agronegócio gaúcho. Já o volume exportado, saltou de 993 mil toneladas para 1,9 milhão de toneladas no mesmo período. Na pauta exportadora do setor, alguns grupos de produtos possuem uma alta representatividade. São eles, carnes, cereais, complexo soja, fumo e produtos florestais, que representam 89% do valor e 97% do volume comercializado pelo agronegócio gaúcho.

Já nas importações, houve uma alta de US$ 39 milhões para US$ 121 milhões no grupo de adubos (fertilizantes) na comparação entre janeiro de 2021 e 2022. Em volume, o crescimento foi de 162 mil toneladas para 241 mil toneladas no mesmo período, o que significa aumento de 211% no valor e de 48% no volume.

Em relação aos parceiros comerciais, apesar do importante papel da China, o Estado possui outros mercados no continente asiático. Dos US$ 516 milhões e 987 mil toneladas embarcadas para a Ásia (sem Oriente Médio), a China respondeu por US$ 151 milhões e 322 mil toneladas, representando 29% do valor e 35% do volume exportado. Mantendo o país no posto de principal destino dos produtos do agronegócio gaúcho.

Já a Europa atingiu US$ 322 milhões, sendo US$ 268 milhões para a União Europeia. Destaque para a Bélgica, destino de 8,41% do valor exportado pelo setor. Em seguida vem o Oriente Médio com US$ 118 milhões, com forte participação da Arábia Saudita, destino de 5% dos produtos comercializados. A América do Sul aparece com US$ 74 milhões e 92 mil toneladas, sendo apenas US$ 29 milhões e 23 mil toneladas para o Mercosul, ou seja 39% do valor. Em seguida temos a África com US$ 71 milhões. Outro grande mercado é o da América do Norte com US$ 60 milhões com destaque para Estados Unidos com US$ 48 milhões, destino de 4% das nossas exportações de agronegócio.