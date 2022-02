Vinícola Aurora completa 91anos e projeta alcançar primeiro bilhão até 2025

No dia 14 de fevereiro, a Vinícola Aurora completa 91 anos de atividades e, para comemorar a passagem da data, anunciou a meta de buscar até 2025 o seu primeiro bilhão em faturamento anual. A vinícola, com sede em Bento Gonçalves (RS), anunciou crescimento de 6,5% nas vendas em 2021 na comparação com o ano anterior. É o terceiro ano consecutivo em que a Aurora atinge o melhor desempenho da sua história.

Entre os produtos que ajudaram a chegar aos R$ 746 milhões negociados, o grande destaque foi o espumante tipo Moscatel, com a venda de 3,7 milhões de garrafas. O volume representa um aumento de 29% em relação à 2020. Já no mercado externo a Aurora fechou o ano com a comercialização de mais 1,5 milhão de litros para 21 países, o que significou num inédito incremento de 88% no faturamento e de 89% em volume. O principal destino foi o mercado asiático.

Atualmente, 1.092 famílias associadas e mais de 600 funcionários compõem o quadro cooperativo e empresarial da Vinícola Aurora. Para atingir os números de vendas registrados em 2021 e projetar metas ainda mais audaciosas para os próximos anos, a companhia tem apostado em iniciativas inovadoras e sustentáveis. As ações iniciam no campo, passam pela indústria com a elaboração de produtos com qualidade cada vez maior e chegam ao consumidor, com canais de distribuição em todos os 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e nos cinco continentes.

Para 2022, o diretor superintendente da Vinícola Aurora, Hermínio Ficagna, prevê uma expansão de cerca de 5%, apostando em lançamentos de novos produtos, em embalagens alternativas, no enoturismo e em plataforma de e-commerce própria, que será apresentada até o mês de março pela empresa.

“O ano de 2021 foi desafiador e 2022 não será diferente, pois o cenário econômico ainda se apresenta com muitas incertezas e inseguranças. Mesmo com estas dificuldades, buscamos repetir e até ampliarmos o desempenho que tivemos nos dois anos anteriores. Vamos seguir trabalhando fortemente junto às equipes de venda, na atenção à matéria-prima e em estratégias de mercado para atingirmos essas projeções otimistas, visando os objetivos até 2025 e também projetando o centenário da cooperativa em 2031”, relata.

Para marcar os 91 anos da empresa, a Aurora apresenta novos rótulos que deverão chegar ao mercado ainda no primeiro semestre. Entre eles, destaque para o terceiro vinho da linha Gran Reserva, o tinto Touriga Nacional safra 2020, e para o vinho branco Riesling Itálico com Indicação de Procedência (I.P.) Pinto Bandeira 2021. Também será lançado o segundo lote do exclusivo espumante Gioia I.P. Pinto Bandeira Sur Lie Nature, elaborados com vinho base da safra 2017.

A Aurora também apresentará novidades para produtos como o suco de uva gaseificado e para outro item em que lidera o mercado, o clássico Keep Cooler, que completa 35 anos de circulação em 2022.