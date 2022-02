Angus vai mensurar geração de metano em reprodutores

A Associação Brasileira de Angus dará início, em 2022, à medida de emissão de metano ruminal de reprodutores da raça. A ideia é começar a gerar dados para que, no futuro, seja possível selecionar animais com menor perda de energia ingerida e que tenham o menor impacto ambiental possível. O teste fará parte da Prova de Eficiência Alimentar 2022 (PEA), tradicional teste realizado anualmente pela associação em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, de Bagé (RS). “É algo novo e que se soma à seleção por eficiência alimentar. Estamos convencidos de que a mensuração de metano é mais uma informação essencial para alcançarmos uma pecuária cada dia mais sustentável”, frisou o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski.

As inscrições para criadores que querem avaliar seus touros quanto à eficiência alimentar e à emissão de metano já estão abertas e vão até 25 de março. Para participar, basta preencher a ficha de inscrição e remeter à Angus por meio do e-mail [email protected] A prova de 2022 será realizada no período de 13 de abril a 27 de julho, podendo ser inscritos animais de sobreano, nascidos entre 15/07/2020 e 15/10/2020, com peso mínimo sugerido de 300 kg e desempenho genético de percentil até 30% para índice final do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo). Os touros serão mantidos em regime de confinamento durante a realização do teste, com alimentação à vontade. Durante o mesmo período, os pesquisadores farão a medição do metano.