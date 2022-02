Comissão da Assembleia cobra soluções para falta de luz no meio rural

As dificuldades que os agricultores familiares gaúchos enfrentam devido à fata de energia elétrica no campo serão debatidas em duas reuniões da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular da Assembleia Legislativa. Os encontros, em formato on-line, têm o objetivo de cobrar ações das empresas RGE Sul e CEEE Equatorial para solucionar a falta de luz no meio rural.

A audiência com representantes da Equatorial ocorrerá nesta segunda-feira (7), às 13h30min, e com a RGE no dia 14, às 14h. Para ambas reuniões foram convidados o Ministério Público, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (Agergs) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS)

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, o deputado estadual Elton Weber (PSB) enfatiza que os problemas se repetem frequentemente, especialmente a demora no reestabelecimento da energia elétrica nas propriedades, a falta de manutenção das redes e os problemas com a baixa tensão. “´É inadmissível que os consumidores tenham seus direitos desrespeitados desta forma. É um problema que, infelizmente, se repete a cada temporal. É responsabilidade das empresas resolver os problemas e melhorar a prestação do serviço, com manutenção e investimentos”.

A solicitação da reunião foi feita pela Regional Serra do Alto Taquari da Fetag-RS, composta por 14 sindicatos de trabalhadores rurais e 16 municípios. Na região, o principal problema de fornecimento envolve a RGE, que abastece as cidades de Vespasiano Corrêa, Muçum, Encantado, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Relvado, Doutor Ricardo, Anta Gorda e Putinga. Mas, segundo Weber, consumidores atendidos pela CEEE Equatorial penam com os mesmos problemas.