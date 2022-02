BAT é a segunda empresa a acertar preço do tabaco com produtores

Após o aceite da proposta de reajuste da JTI, a BAT é a segunda empresa a concluir negociação com os produtores sobre o preço do tabaco produzido no Rio Grande do Sul. As tratativas duram desde 21 de dezembro, quando a primeira rodada de conversas terminou sem acordo.

O preço que será pago aos produtores teve reajuste de 18,79%. A primeira proposta da BAT havia sido de 13,8%, enquanto o primeiro pedido dos produtores era de 26,51%.

Pela primeira vez, os custos de produção para a safra 2021/22 foram calculados de forma conjunta entre empresas e Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). Aos que vendem fumo para a BAT, o custo de produção variou 14,23% entre a última produção e a atual. Os produtores ainda queriam 10 pontos percentuais a mais para garantir a sustentabilidade da lavoura, com a falta de reajuste nos últimos anos.

"Diante desse custo, tentamos recompor alguma lucratividade, que, nos últimos anos, foi se defasando, pois as empresas não reajustavam o próprio custo", relata Marcilio Drescher, tesoureiro da Afubra.

"Com o reajuste atual, os produtores puderam se dar por satisfeitos. "A BAT tem a melhor tabela, até a presente data, de valor do tabaco nesta safra. Ela sempre foi, e em certo momento deixou de ser. Com esse reajuste, vai novamente se tornar líder em preços pagos ao produtor", afirma Drescher.

A maior parte das empresas, porém, ainda não corrigiu os preços após a forte alta dos custos de produção que atingiram não apenas as lavouras de tabaco, mas todo o agronegócio gaúcho e brasileiro. A Afubra se mantém aberta às negociações, mas entende a dificuldade: "as vendas e comercialização já estão em andamento. Os produtores precisam receber e vão vender para quem acharem melhor na concorrência", relata o tesoureiro da entidade.

A lei de oferta e demanda pode ser uma aliada dos produtores nessa empreitada. Entre a safra 2020/21 e 2021/22, a área plantada do tabaco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná reduziu cerca de 10%. A cultura é também mais uma que está sendo afetada pela estiagem. A previsão é de que mais de 11% da produção dos três estados do Sul seja perdida devido à seca e ao forte calor. A produção total, portanto, deve ser cerca de 20% menor do que a do ano passado, segundo a Afubra.

"Isso justificou que as empresas ajustassem a tabela acima do próprio custo de produção. Há uma disputa pelo produto, que está em falta, e o produtor vai vender para quem pagar mais", afirma Drescher.