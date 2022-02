Representantes da agricultura familiar do Sul se reúnem com Banco Central

Na tarde desta terça-feira (01) a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (Fetaesc), a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) realizaram reunião com equipe do Banco Central do Brasil sobre o tema da estiagem.

Proagro Três temas centrais focaram o debate: a prorrogação das operações de crédito rural, o crédito emergencial e o aperfeiçoamento do. Ainda, as entidades cobraram a necessidade de revisão do zoneamento agrícola, estendendo o prazo de plantio para auxiliar os produtores atingidos em anos de ocorrência de estiagem. Segundo a Fetag, prorrogação dos créditos devidos é primordial para que os agricultores possam continuar produzindo com o mínimo de capital de giro e capacidade de investimento.

Segundo o Banco Central já estão sendo disponibilizados cerca de 2 bilhões para indenização dos agricultores via Proagro. Contudo, será necessário o aporte de orçamento extraordinário do Tesouro Nacional para a equalização dos juros das prorrogações e para o crédito emergencial. Este aporte deverá passar pelo Congresso Nacional.

O presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, afirma que “mais uma reunião foi realizada e até agora nada de respostas do Governo Federal. Sabemos da burocracia, de todos os tramites, mas é preciso que as autoridades tomem decisões e façam ações mais rápidas para socorrer os agricultores penalizados com mais uma estiagem”.

Na próxima quinta-feira (3), a Fetag-RS fará reunião com o subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia, Rogério Boueri para dialogar sobre o auxílio emergencial para a seca no estado e as renegociações de crédito rural, seguro rural e Proagro.