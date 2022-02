Agronegócio está mais otimista com economia global do que com Brasil, diz PwC

Executivos do agronegócio brasileiro estão mais otimistas com o desempenho da economia global do que com o cenário para a atividade no país em 2022. É o que indica uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (1º) pela PwC.

Para 77% dos executivos do agronegócio entrevistados no Brasil, a economia mundial deve acelerar neste ano. Essa fatia cai para 57% quando o assunto é o otimismo com o crescimento do país, segundo o levantamento.

O quadro reflete principalmente a instabilidade macroeconômica vivida pelos brasileiros, indicou Maurício Moraes, sócio da PwC Brasil. Esse fator foi apontado por 57% dos executivos do setor como preocupação para este ano.

"A avaliação é que estamos passando no Brasil por uma instabilidade, que foi apontada como ponto principal pelos respondentes. A instabilidade macroeconômica faz com que se tenha menos otimismo", disse Moraes.

Os dados integram a 25ª edição da Pesquisa Global com CEOs da PwC, que ouviu mais de 4.400 executivos em 89 países. Desse grupo, 4% são brasileiros de diferentes setores, incluindo o agronegócio.

Os números relativos ao agro guardam semelhanças com recortes já produzidos pela PwC com outros setores.

No segmento de serviços financeiros, 81% dos CEOs brasileiros apostam no crescimento global neste ano. A fatia cai para 52% entre os que preveem melhoria do PIB (Produto Interno Bruto) do país em 2022.

No setor classificado como consumo, 82% dos CEOs brasileiros projetam crescimento global neste ano. A parcela recua para 63% em relação ao PIB do Brasil em 2022.

Segundo a PwC, a confiança dos executivos do agronegócio brasileiro aumenta quando o recorte é sobre o crescimento de suas empresas.

Para 74% dos líderes do setor, as receitas tendem a avançar neste ano. O nível é superior à média dos executivos brasileiros no geral (63%).

"O agronegócio é muito importante para o Brasil e vem aumentando ano a ano sua representatividade no PIB brasileiro, gerando riquezas e atraindo investimentos em toda a cadeia, principalmente em tecnologia. O otimismo é mais do que justificado pelos resultados que esta indústria vem obtendo nos últimos anos", afirmou Moraes.