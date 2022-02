Levantamento indica perdas de 7% a 10% no arroz pela estiagem no RS

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) está realizando um levantamento do impacto da seca na agropecuária gaúcha. O trabalho está sendo executado pela assessoria econômica da entidade e o resultado preliminar aponta que a orizicultura também vem sendo afetada pela estiagem. A indicação é que as perdas podem ficar entre 7% e 10% na produção de arroz do Estado.

perdas pontuais nas lavouras Na metade de janeiro, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) já havia divulgado um boletim que identificavagaúchas de arroz.

O estudo da Farsul já contempla cerca de 60% dos municípios produtores de arroz no Rio Grande do Sul, concentrando a maior parte da produção e as áreas mais atingidas pela escassez de chuvas. "Nós temos, portanto, uma amostra bastante significativa do total e até agora temos municípios com perdas. Daqueles que estão perdendo, variam entre 1% que é a mínima e 30% que é a máxima", descreve o economista-chefe da entidade, Antônio da Luz.

Até agora, a média ponderada das perdas está em 14,7%. "O que é uma perda imensa, sobretudo considerando em termos arroz irrigado. Também é de se ressaltar, por outro lado, que temos municípios que não têm perda nenhuma e que inclusive devem ter aumento de produtividade. Quem teve água em quantidade também teve insolação abundante e com isso vai ter uma produtividade quem sabe até melhor do que no ano passado", comenta Luz.

O economista explica que ao unir as partes com prejuízos e aquelas que terão ganho de produtividade o resultado final deve ser uma perda entre 7% e 10% da produção orizícola no estado. "E todos os dias esses números estão aumentando. Mas, uma perda entre 7% e 10% já é bem possível de se imaginar para o estado inteiro. Considerando os 14,7% nos municípios que já perderam e considerando aqueles municípios que vão ter um desempenho igual ou melhor ao do ano passado", avalia.

O levantamento está sendo feito a partir de questionários disponibilizados aos sindicatos rurais do estado que usam como base dados da Emater-RS, da rede técnica das cooperativas e das consultorias e assessorias locais.