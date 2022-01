Colheita do milho avança, mas estiagem derruba produtividade

A colheita do milho no Rio Grande do Sul avançou para 34% da área cultivada, de acordo com o Informativo Conjuntural da Emater divulgado nesta quinta-feira (27). Os resultados obtidos vêm confirmando os estragos na lavoura causados pela estiagem. De acordo com a Emater, nas lavouras que não foram completamente perdidas, as altas temperaturas e o clima seco induziram à rápida maturação do milho, gerando espigas e grãos de tamanho reduzido.

A expectativa de produtividade média atual no Estado é de aproximadamente 60 sacos por hectare, representando uma redução de 52% nas expectativas inicialmente estimadas. Segundo a Emater, entre as regiões, as maiores quebras na expectativa de produtividade são em Frederico Westphalen (65%) e Passo Fundo (64%).

Em relação à soja, 19% das lavouras avançam na fase de enchimento de grãos, 37% ainda estão em floração e 44% em germinação e desenvolvimento vegetativo. O plantio chega a 98% da área total estimada para a cultura no Estado. Entre as regiões produtoras, as perdas de produtividade nas lavouras devido à estiagem, de acordo com a Emater, variam de 20% a 54% da previsão inicial