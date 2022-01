Farsul recebe presidente da Apex-Brasil

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Augusto Pestana, esteve, nesta quarta-feira (26), na sede da Farsul. Ele foi recebido pelo presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, e diretores da Federação, Senar-RS e Casa Rural. Na pauta foram tratados assuntos variados ligados ao agronegócio e exportações.

Gedeão explicou o programa Duas Safras e como ele irá afetar nas vendas externas brasileiras, especialmente nos mercados de carne de frangos e suínos. O período atual da estiagem e seu impacto na agropecuária também foram tratados. A questão envolvendo a irrigação no Rio Grande do Sul e os entraves criados pelo Ministério Público Estadual (MPE) foi outro tema tratado.

Pestana falou do papel da Apex-Brasil, especialmente da sua importância para pequenos e médios exportadores. Também se disponibilizou como parceiro dos produtores no Distrito Federal. "Contem conosco! Dentro dos nossos contatos do dia-a-dia podemos apoiar, especialmente as ações a longo prazo. A Apex-Brasil se sente muito a vontade de ser a porta voz dos produtores em Brasília", afirmou.

Tanto Gedeão, quanto Pestana, destacaram a parceria entre a Agência e a CNA, como no programa Agro.BR, projeto que sensibiliza, capacita, planeja e viabiliza geração de negócios internacionais para pequenos e médios empresários rurais brasileiros. Tem como objetivos organizar a oferta de produtos e aumentar a quantidade de empresários rurais no comércio exterior, diversificando a pauta de produtos exportados pelo Brasil e que no Rio Grande do Sul conta com apoio da Farsul.

Também foi falado sobre a participação dos produtos brasileiros no mercado internacional, especialmente fora do eixo europeu e as possibilidades existentes para novos mercados e produtos. "Precisamos estar atentos com o que acontece lá fora. Precisamos identificar as tendências para melhor proveito", comentou Pestana.

Estavam presentes pela Farsul o vice-presidente, Elmar Konrad, os diretores, Francisco Schardong, José Alcindo Ávila, Domingos Lopes, Fábio Avancini Rodrigues, Paulo Vargas, o diretor Jurídico, Nestor Hein, o economista-Chefe, Antônio da Luz, o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, e os assessores da Presidência, Rodrigo Rizzo e Marcelo Camardelli. Também participaram o diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, Roberto Escoto, o representante para a Região Sul da Agência, Gabriel Isaacsson, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, e o diretor Comercial do Irga, João Batista Gomes.