Registros na raça Holandesa no RS apresentam alta de 16,32% em 2021

O número de registros da raça Holandesa no Rio Grande do Sul em 2021 alcançou 9,33 mil animais, número 16,32% acima do que foi o ano de 2020, que tinha sido de 8,02 mil registros. O número é da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), responsável pelo serviço na raça no Estado gaúcho. Além disso, a entidade também teve um incremento no número de associados ao longo do ano passado.

De acordo com o presidente da Gadolando, Marcos Tang, a ação faz parte do foco técnico que foi dado na atual gestão e que mesmo no momento atual, com a pandemia causada pela Covid-19, a associação trabalhou forte na conscientização do produtor fazendo sua representação. "Mesmo nesta pandemia tivemos o recorde de novos sócios, o que é algo muito difícil. Mas quero enaltecer também os sócios que continuaram fazendo registros. Eles são tão importantes quanto os novos sócios", observa.

Para chegar a este resultado, os técnicos da Gadolando realizaram visitas a propriedades em todo o Estado, orientando criadores sobre temas como registro, controle leiteiro e classificação linear. Foram cerca de 70 locais visitados, resultando em 2,22 mil classificações lineares, alta de 166,39% ante 2020, com 833 classificações.