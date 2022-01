CMPC quer ampliar o plantio de eucalipto no RS em 15 mil hectares

Após um 2021 marcado pelo anúncio de investimentos de quase R$ 3 bilhões na unidade de Guaíba, a CMPC lançou ontem um programa para ampliar sua capacidade de fornecimento de eucalipto de propriedades produtoras no Rio Grande do Sul.

Batizado de RS Renda, o programa da multinacional chilena tem o objetivo de ampliar em 15 mil hectares a produção gaúcha de eucalipto ainda em 2022. Essa meta significa uma ampliação de 60% nas plantações de eucalipto conveniadas com a empresa no Estado.

Atualmente, a CMPC já possui cerca de 25 mil hectares de plantios de eucalipto em parceria com produtores rurais gaúchos. A empresa chilena tem limitações para comprar áreas, em função da legislação que restringe a venda de terras a estrangeiros.

A nova iniciativa ocorre a partir de uma necessidade de fornecimento de madeira para suprir a nova demanda com o aumento da capacidade de produção da planta de celulose em Guaíba, anunciada em 2021.

Trata-se do projeto BioCMPC, para modernizar a unidade gaúcha e expandir a capacidade de produção de celulose em mais 350 mil toneladas anuais - atualmente, a empresa produz 2 milhões de toneladas por ano.

"Nós temos uma demanda por essa ampliação. Temos investimento anunciado em agosto (de 2021), que já está em andamento e deve entrar em operação a partir de novembro de 2023", afirma o diretor-geral da CMPC no Brasil, Mauricio Harger.

Um incremento de 15 mil hectares nas florestas plantadas de eucaliptos geraria a quantidade de eucalipto necessária para suprir o aumento capacidade em 350 mil toneladas anuais na produção de celulose. Para isso, a empresa está disposta a conceder alguns benefícios aos produtores, como o fornecimento das mudas e a responsabilidade pela questão logística.

Outros benefícios são a garantia de compra da madeira ao produtor, a possibilidade de pagamento antecipado de até 70% na produção, em alguns casos, e a possibilidade de subsídio para o plantio.

Ainda entre as medidas de incentivo no programa estão o suporte técnico para o cultivo, apoio para a implementação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), auxílio da empresa no combate a incêndios florestais e suporte técnico ao licenciamento ambiental.

Essas ações valem tanto para atuais produtores de eucalipto quanto para proprietários rurais que queiram aderir a essa cultura. Os interessados em participar devem preencher cadastro no site do programa: rsmaisrenda.com.br.