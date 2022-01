Estiagem se agrava e perdas aumentam na soja e no milho

Os dias extremamente quentes, secos e de alta radiação solar em todo o Rio Grande do Sul na última semana agravaram as dificuldades no desenvolvimento das lavouras gaúchas, de acordo com o Informativo Conjuntural da Emater divulgado nesta quinta-feira (20). Em algumas áreas de soja já há morte de plantas ainda na fase inicial do cultivo. A situação foi atenuada pela presença de precipitações de volumes variados. Segundo a Defesa Civil do Estado, 325 municípios (65% do total do Rio Grande do Sul) já decretaram situação de emergência devido à estiagem.

Na Fronteira Noroeste, nos municípios da Emater regional de Santa Rosa, a produtividade soja foi recalculada em relação à estimada de 3.345 quilos por hectare, devido à severa estiagem. Agora, o rendimento projetado é de 1.185 quilos por hectare – apenas 35% da produtividade prevista antes do início desta safra.

Na área da Emater regional de Frederico Westphalen, a queda de produtividade prevista na soja é de 38%. Na região de Santa Maria, as perdas são estimadas em 30%. Já em Passo Fundo e Erechim, a redução média na produtividade das lavouras é de 20%. Em todo o Rio Grande do Sul, o plantio da soja já atinge 97% da área prevista.

O milho ainda é a cultura mais afetada pelo estresse hídrico no Estado. Segundo a Emater, com 27% da safra já colhida, as perdas nas lavouras estão variando entre 20% e 70%, conforme a região. Em diversas lavouras houve perda total das plantações.

Os menores rendimentos são obtidos em lavouras de milho não irrigadas cultivadas ao Norte, no Centro e no Oeste do Estado. Parte dos produtores optou por não colher grãos, em função do custo da operação e da baixa qualidade do produto obtido: poucas espigas malformadas e grãos com tamanho reduzido. Essas lavouras são destinadas ou à confecção de silagem de planta inteira ou ao pastejo direto.

O plantio do arroz está concluído no Estado e 70% da cultura está em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, 24% em floração e 6% em enchimento de grãos. Entre os dias 10 e 16 de janeiro, as condições do tempo foram adversas ao bom desempenho do arroz. Além das dificuldades referentes à disponibilidade de água para irrigação, as temperaturas superaram os 40°C nas principais regiões produtoras do Estado. O calor extremo durante a fase reprodutiva pode causar a esterilidade de espiguetas e a não formação do grão, comprometendo o potencial produtivo dos cultivares.

Nos próximos sete dias o calor seguirá intenso no RS, de acordo com a Emater. Entre a quinta-feira (20) e o sábado (22), a presença do ar quente manterá as temperaturas próximas de 40°C na maioria das regiões, condição que favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, associadas com o forte calor. No domingo (23), a aproximação de uma área de baixa pressão manterá maior variação de nuvens, o que deverá provocar pancadas de chuva e trovoadas, típicas de verão na maioria das regiões. Na segunda-feira (24), o tempo firme e muito quente seguirá predominando, e somente na Zona Sul e na faixa Leste deverão ocorrer pancadas de chuva de verão. Na terça (25) e quarta-feira (26), a atuação de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados.