Deputado cobra recursos emergenciais do Orçamento

Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, o deputado Heitor Schuch (PSB/RS) encaminhou oficio ao relator do Orçamento 2022, deputado Hugo Leal (PSD/RJ) pedindo a destinação de R$ 1,5 bilhão para socorro dos municípios em estado de emergência por causa da seca.

O recurso, conforme Schuch, oriundo das chamadas emendas de relator - que têm garantido R$ 16 bilhões no orçamento aprovado para este ano - seria utilizado pelas prefeituras para os programas de captação e distribuição de água, que vão desde a perfuração de poços, construção de cisternas, limpeza de açudes e fontes, distribuição de água nas propriedades, entre outras formas.

O deputado argumenta que o Rio Grande do Sul está sendo afetado pela maior seca dos últimos dezessete anos, que, somada a temperaturas altíssimas que tem ultrapassado os 40º, tem deixado um rastro de destruição e de prejuízos incalculáveis para a maioria dos municípios gaúchos. Mais de 200 já decretaram estado de emergência, número que deve crescer nos próximos dias.

O parlamentar ressalta ainda que o Estado tem no setor agropecuário 60% de suas exportações e uma participação de 40% no PIB. "Mais de 80% dos estabelecimentos rurais do RS são de agricultores familiares, que neste momento são os mais impactados, estando em risco inclusive sua manutenção alimentícia", afirma Schuch.