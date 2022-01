Portaria estabelece Calendário Oficial de Eventos Agropecuários em 2022

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou nesta segunda-feira (17), em seu site, a Portaria 393/2021, assinada pela secretária Silvana Covatti, estabelecendo o Calendário Oficial de Exposições e Feiras Agropecuárias do Rio Grande do Sul para o ano de 2022.

Publicado anualmente no Diário Oficial do Estado (DOE), o calendário oficial agora será divulgado diretamente no portal da Seapdr, na página, onde será atualizado periodicamente pela Seção de Exposições e Feiras. Com o cenário de incertezas causadas pela pandemia na realização de eventos, o calendário oficial vem sofrendo atualizações recorrentes, o que inviabiliza a publicação pelo DOE.