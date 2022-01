Ministra da Agricultura vê estragos da estiagem no RS

O município gaúcho de Santo Ângelo, na região das Missões, foi a primeira parada da ministra da agricultura, Tereza Cristina, nesta quarta-feira (12), em visita a regiões atingidas pela estiagem no país. Na tarde desta quarta-feira, a ministra ainda se dirigiu a Chapecó (SC). Nesta quinta-feira (13) a ministra estará em Cascavel (PR) e Ponta Porã (MS).

Na semana passada, os governos dos quatro estados debateram eventuais medidas de auxílio junto ao ministério. Associada ao fenômeno La Niña, segundo especialista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estiagem tem castigado culturas como milho, soja e pastagens.

Na visita ao Rio Grande do Sul, a ministra foi acompanhada pelo vice-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), depois que o governador Eduardo Leite (PSDB) teve teste com diagnóstico positivo para infecção pelo novo coronavírus e precisou se afastar de atividades presenciais.

Depois de ser recebida no Aeroporto de Santo Ângelo a ministra, o vice-governador e a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, se dirigiram à propriedade rural de Dirceu Segatto, na localidade de Buriti, no interior do município. Segatto mora na região há mais de 40 anos e produz milho, soja, leite e carne.

Em seguida, os três se reuniram com lideranças locais em um auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). Também participaram do encontro equipes técnicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e deputados estaduais e federais. No encontro, produtores e representantes de entidades rurais apresentaram a situação da safra da região.

De acordo com a ministra Tereza Cristina, no momento é impossível mensurar os prejuízos da estiagem no RS e nos demais Estados atingidos. “Ainda não podemos dar números. Há lavouras que se recuperam, outras não, ainda pode chover, são graus diferentes de recuperação de lavouras. Temos de acompanhar, de monitorar, e fiz questão de vir aqui para vermos o que já podemos propor para mitigar os problemas que os Estados enfrentam. Não queremos que as pessoas abandonem a produção. Procuraremos minimizar, não resolveremos tudo, mas minimizar, se agirmos rápido e agora", explicou.

“Temos de reconhecer que o momento é difícil, mas, por outro lado, com essa integração, essa união com o governo federal, com o Mapa, com a Secretaria de Agricultura e com o trabalho de todos que representam essa área, que é a mais importante do nosso Estado, vamos superar esse momento. O Estado fez reuniões, coordenadas pelo governador Eduardo Leite, juntamente com a secretária Silvana, e já anunciou algumas medidas, como a ampliação do subsídio do Programa Troca-Troca e o aumento do orçamento para o programa Semestes Forrageiras", afirmou Ranolfo.

O vice-governador destacou que a medida mais importante é o projeto Avançar, para o qual já foram anunciados R$ 4,5 bilhões em investimentos. "Para a agropecuária e o desenvolvimento rural, são R$ 275,9 milhões e, deste valor, R$ 201,4 milhões serão para a qualificação da irrigação. Ou seja, 73% do valor do Avançar na Agropecuária será aplicado exatamente nesse tema que estamos discutindo”, detalhou.

Silvana lembrou que a situação da estiagem nos municípios se agravou rapidamente. "Desde o final do ano passado, começamos a nos mobilizar para tentar auxiliar o produtor rural no que estivesse ao alcance do Estado. Estamos sensíveis aos pedidos porque sabemos que, neste momento, milhares de famílias estão perdendo a sua produção e sua fonte de renda”, disse.

Na última segunda (10), a Famurs (Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul) se reuniu para discutir o enfrentamento à seca no estado, com participação da Secretaria Estadual de Agricultura e do Ministério da Agricultura, senadores, deputados e representantes de entidades do setor agropecuário.

Presidente da federação e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP), destacou em fala nesta quarta-feira, acompanhando a agenda da ministra, que os problemas da estiagem são cíclicos e que a tendência é de que o número de municípios em emergência aumente --São Borja já está entre os municípios com decreto.

Ele destacou a prioridade à homologação dos decretos para adoção de ações imediatas e a discussão sobre mudanças no ordenamento jurídico, como um decreto de situação de emergência agropecuária, que seja desvinculado das questões de Defesa Civil.