RS tem 200 municípios em situação de emergência devido à estiagem

O Rio Grande do Sul contabiliza, até esta quarta-feira (12), 200 municípios em situação de emergência desde o fim do ano passado em decorrência da estiagem. Segundo a Defesa Civil, outras 26 prefeituras ainda não possuem o decreto de situação de emergência mas já encaminharam a solicitação.

Na terça-feira (11), Viadutos, Porto Xavier, Paraíso do Sul, Mato Queimado, Mariano Moro, Guarani das Missões e Giruá passaram a fazer parte da relação.