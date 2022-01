Frente da Agropecuária Gaúcha busca audiência com governador para tratar da estiagem

Presidida pelo deputado Elton Weber, a Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa busca audiência com o governador Eduardo Leite para a próxima segunda-feira (10) com objetivo de sugerir ações de socorro que minimizem os efeitos da estiagem no meio rural. A proposta é que participem integrantes de secretarias e das entidades representativas de agricultores familiares. A pauta única que está sendo formulada pelo colegiado também será apresentada à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vem ao Estado na semana que vem.

A deliberação ocorreu durante a reunião da Frente da Agropecuária nesta quinta-feira (6) em que integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e entidades e movimentos sociais reivindicaram diálogo com os governos e urgência na adoção de medidas. A estiagem é considerada como a pior nos últimos 17 anos pela Emater, com prejuízos na produção de grãos, frutas, hortigranjeiros e leite.

O economista da Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro), Tarcísio Minetto, estima que pelo menos R$ 20 bilhões deixarão de ser comercializados pelos agricultores somente considerando as perdas até agora no milho e na soja e tendo como base a expectativa inicial de produção destas culturas. “A situação é muito grave e tende a piorar. Precisamos urgentemente de estratégias mais amplas de enfrentamento pelos governos”, sintetizou Weber.

A pauta envolve em nível estadual a liberação imediata de recursos do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural em convênios diretos com os municípios para abertura de poços, açudes, aquisição de reservatórios, dentre outras ações. Em nível federal, a medida mais urgente é a prorrogação de todos os financiamentos por 180 dias.

O presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, reforçou que neste momento é preciso unidade para enfrentar o problema. Também será avaliada a sugestão do presidente da Frente da Agricultura Familiar no Congresso Nacional, deputado Heitor Schuch de o Estado tentar acessar parte dos R$ 16,5 bilhões das chamadas “emendas secretas” do governo federal que poderiam ser usadas para ações estruturantes no Rio Grande do Sul. A reunião, híbrida, contou com a participação de integrantes de 14 das 23 Regionais da Fetag, além de vereadores, prefeitos, representantes de bancos e deputados, além da presidente da Assembleia Legislativa em exercício, Kelly Moraes.