Estiagem está secando rios que irrigam lavouras de arroz

A estiagem que assola produtores no Rio Grande do Sul também está afetando a irrigação nas áreas de arroz. Regiões como a Central, rios que abastecem as lavouras já estão com baixo nível ou até secaram. A situação é parecida também em locais na Fronteira Oeste e Campanha. A informação é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz).