Inscrições para o Concurso de Uvas da Festa da Uva 2022 vão até 15 de janeiro

www.festadauva.com.br A Diretoria de Agricultura da Comissão Comunitária e a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul (SMAPA) informam que vai até 15 de janeiro o prazo para inscrições no Concurso de Uvas da Festa da Uva 2022. As modalidades são Variedades Isoladas, Conjunto de Variedades, Mostra de Uva Orgânica e Mostra de Uvas Diversas. Agricultores de todos os municípios do Rio Grande do Sul podem se inscrever. A inscrição pode ser por e-mail ( [email protected] ) ou presencial. O regulamento do concurso está disponível no site

Os técnicos da SMAPA ressaltam que neste ano a Festa da Uva terá a categoria Mostra de Uvas Diversas, para a qual não haverá julgamento. A premiação se dará através de sorteio entre os inscritos, respeitando o número mínimo exigido de amostras inscritas. Os viticultores podem inscrever quaisquer variedades, desde que haja 50 plantas da referida variedade.

Segundo o regulamento, o julgamento será realizado por uma equipe de profissionais com experiência em viticultura. Os jurados vão avaliar uvas numeradas, sem conhecer a identidade do expositor. A premiação será uma viagem para 20 viticultores/ expositores, incluindo transporte, pernoite, café da manhã, almoço e jantar. O destino e o período da viagem serão definidos pela Comissão Comunitária. Todos os participantes receberão certificados. Cada viticultor/ expositor inscrito vai receber uma credencial e mais seis ingressos para o parque da Festa da Uva. Além disso, cada viticultor/ expositor inscrito terá direito a dois ingressos para o jantar de confraternização promovido pelos organizadores do evento. A realização do jantar está condicionada aos protocolos sanitários da pandemia de covid-19.

As uvas deverão ser entregues nos Pavilhões no dia 17 de fevereiro de 2022, das 8h às 10h, para que possam ser julgadas e premiadas antes da abertura oficial do evento. A Festa da Uva 2022 ocorre de 18 de fevereiro a 06 de março de 2022.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO

Caxias do Sul

EMATER - Rua Jacob Luchesi, 3181 (junto à CEASA) Fone: (54) 3201-1208

Secretaria Municipal da Agricultura Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul (SMAPA) - Rua Moreira César, 1686 – Bairro Pio X - Fone: (54) 3290-3800

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul - Rua Pinheiro Machado,2335 - Fone: (54) 3223-7676

Sindicato Rural de Caxias do Sul – Rua Borges de Medeiros, 87 – Fone: (54) 3221-4855

Outros municípios

Escritórios Municipais da Emater-RS

E-mail

As inscrições também poderão ser realizadas pelo e-mail [email protected] , descrevendo em qual(is) categoria(s) e respectiva(s) variedade(s) deseja participar.

Documentos

Os documentos necessários são CPF, Cadastro Vitícola 2021 e Talão do Produtor. Inscritos na categoria Mostra de Uva Orgânica devem apresentar também o certificado válido.