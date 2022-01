Prazo para manifestação de interesse do Programa Sementes Forrageiras é prorrogado pela Seapdr

O prazo para manifestação de interesse do Programa Sementes Forrageiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) é prorrogado até o dia 15 de janeiro. A data final seria hoje (04/01). Os agricultores e pecuaristas familiares devem encaminhar o documento através de suas cooperativas, associações e sindicatos.

“O plantio das forrageiras acontece só a partir de março, mas os produtores têm que tomar a decisão agora para garantir essa semente”, recomenda o diretor do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa), Flávio Smaniotto. “Temos esperança de que o produtor possa semear as pastagens para ter alimentação para o gado, assim que o clima permitir”, acrescenta.

O Programa Sementes Forrageiras tem por objetivo fomentar a aquisição de sementes para pastagens de inverno e verão. Entre as espécies que podem ser plantadas estão o azevem, as aveias preta e branca, o trigo duplo propósito, a ervilhaca e o capim sudao.

As entidades interessadas em participar devem efetuar a manifestação de interesse para Seapdr através de ofício com a identificação da entidade, valor e número de produtores que deseja atender com o programa. O documento assinado pela entidade deve ser encaminhado para o e-mail: [email protected]