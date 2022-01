Mais de 138 mil propriedades rurais já tiveram perdas com a seca no RS

As secretarias estaduais de Agricultura, Obras, Saúde, Meio Ambiente e a Defesa Civil realizaram uma reunião conjunta nesta segunda-feira (3) com o objetivo de trocar informações sobre a situação de cada pasta com relação à estiagem que vem castigando o Rio Grande do Sul. Segundo levantamento realizado pela Emater/RS a pedido da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), até 30 de dezembro foram contabilizadas 138,8 mil propriedades rurais atingidas pela estiagem em todo o Estado. Mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água.

Segundo relatório da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira, dos 113 municípios que relataram estar sofrendo com os efeitos da estiagem, 105 já publicaram decretos de situação de emergência, mas apenas 15 destes encaminharam as documentações completas para que o Governo do Estado homologue estes decretos em nível estadual. “Este passo é necessário para que o Governo Federal também reconheça a situação de emergência”, destacou o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Júlio César Rocha Lopes. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com 11 municípios reconhecidos pela União como em situação de emergência em razão da estiagem.





“Estamos fazendo essa reunião para alinhar as ações e para que cada secretaria verifique o que pode aportar para os municípios. Depois teremos um encontro com o governador para ver até onde podemos ir com estas ações”, contou o coordenador da Defesa Civil.

Pela Agricultura, a secretária Silvana Covatti relatou que a pasta vem atuando ininterruptamente com quatro máquinas de perfuração de poços, direcionando este serviço especialmente aos municípios em situação mais crítica. Destacou ainda que a Seapdr vem levantando os valores que serão necessários para operacionalizar o Programa de Sementes Forrageiras em 2022, instrumento que contribuirá para formação de pastagens para alimentação dos rebanhos, assim que houver condição de plantio. Outra possibilidade estudada pela Seapdr, lembrou Silvana, é a anistia do Programa Troca-Troca de Sementes. No ano passado, o governo do Estado anistiou 16 mil agricultores familiares, num valor de R$ 4,6 milhões.

Mas, ressalta a secretária, uma das ações mais efetivas da Seapdr em 2022 será a execução do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, o qual destinará R$ 201,4 milhões para irrigação e conservação de água. Silvana explicou que a Seapdr aguarda para até metade de janeiro a liberação do orçamento de 2022 para dar início aos processos de licitação. “Vamos fazer um esforço para tentar agilizar a tramitação disso o mais rápido possível e ajudar a preparar o Rio Grande do Sul para os períodos de falta de chuva”, acrescentou a secretária.