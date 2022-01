Reunião debate apoio a produtores afetados pela estiagem

Acontece nesta segunda-feira (3), às 14h, na sede da Defesa Civil do Estado, reunião entre a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Silvana Covatti, Defesa Civil e Emater-RS para alinhar ações de apoio aos produtores prejudicados com o novo período de estiagem no Rio Grande do Sul. Até sexta-feira (31), 96 municípios já haviam decretado situação de emergência devido à falta de chuvas, vem afetando lavouras bem como o consumo de água para moradores e animais.

Na pauta do encontro também estará em discussão algumas propostas como a possibilidade de anistia dos valores devidos ao Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo, executado pela Seapdr, e possíveis ações do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural já para o início de 2022, quando o orçamento estiver disponível.

A estiagem também será pauta, na quinta-feira (6), de reunião da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa. O presidente da Frente, deputado estadual Elton Weber (PSB) explica que a ideia é avaliar os prejuízos no meio rural e construir uma pauta conjunta de auxílio aos agricultores a ser tratada nos âmbitos federal e estadual a partir das demandas apresentadas pelas entidades representativas, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).