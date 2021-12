Municípios em emergência devido à seca já são 87 no Estado

A Defesa Civil do Estado informou, nesta quinta-feira (30) que 87 municípios já decretaram situação de emergência devido à estiagem prolongada no Rio Grande do Sul, que tem gerado perdas nas lavouras e falta de água para consumo humano. Há 10 dias, apenas 12 municípios tinham situação de emergência decretada, o que mostra que o cenário de prejuízos tem se agravado com força.

No momento, de acordo com a Emater, as principais perdas estão ocorrendo no milho. Cerca de 7% das lavouras gaúchas do cereal já foram colhidas. Em algumas regiões, como a Fronteira Noroeste, a redução de produtividade chega a 42,7% do previsto no início da safra. Esse prejuízo deve aumentar com o prosseguimento do cenário de falta de chuvas para os próximos dias. Muitos produtores estão aproveitando as plantas para fazer silagem, mesmo que seja de baixa qualidade. Além disso, ´há um grande número de pedidos de cobertura do programa Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e de seguro agrícola.

Na soja, a escassez de chuva dificulta um avanço expressivo na semeadura das lavouras. No momento, segundo a Emater, o plantio alcança 93% da área destinada para o grão no Estado, enquanto a média histórica para essa época seria de 98%. O déficit hídrico também afeta as lavouras já implantadas, que apresentam plantas menores do que o esperado para a cultura. Na região de Frederico Westphalen, a redução do potencial produtivo é estimada em aproximadamente 12%, o que pode se agravar caso não ocorram chuvas nos próximos dias.

No Noroeste do Estado, os 21 municípios que compõem a Região Celeiro irão publicar decreto de situação de emergência. "A situação mais preocupante é a questão da água para as famílias, tanto para consumo humano quanto animal. Estamos nos desdobrando para levar água até essas pessoas, a dificuldade é muito grande”, informa Luis Carlos Balestrin, prefeito de Braga e presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro). Segundo Balestrin, a perda na produção de milho na região é de 80%, e na soja já é registrada uma quebra de 20% a 30%.

Balestrin informou que os prefeitos da região conversaram com o deputado estadual Ernani Polo (PP) sobre a abertura de mais poços artesianos como uma solução para falta de água. “Estamos discutindo com o governo do Estado iniciativas para executar o mais rápido possível a fim de atender às comunidades e os produtores”, afirmou Polo.