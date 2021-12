Auditores Fiscais Federais Agropecuários do RS adotam operação-padrão

Auditores fiscais federais agropecuários (Affas) adotam operação-padrão no Rio Grande do Sul, durante reunião da Delegacia do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical) no RS, na manhã desta terça-feira (28). Os filiados seguiram decisão da assembleia nacional do ANFFA Sindical, realizada ontem (27). A mobilização é por tempo indeterminado em protesto pela não inclusão da reestruturação da carreira no Orçamento 2022.

Filiados de diversas áreas de atuação no Ministério da Agricultura relataram que a falta de pessoal já dificulta o trabalho diário. Muito, inclusive, estão executando tarefas além do horário estipulado. A orientação é causar impacto, executando as tarefas apenas no horário estipulado, seguindo a orientação legal.

Mais de 50 auditores participaram da reunião on-line. A delegada do ANFFA Sindical no RS, Soraya Elias Marredo, e o representante no Comando Estadual de Mobilização (CEM), Daniel Paim, explicaram como ocorrerá a operação-padrão, aprovada ontem (27) em assembleia do ANFFA.