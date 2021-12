Milho começa a ser colhido no RS

Inicia a colheita de milho no Estado, apesar da cultura apresentar perdas irreversíveis devido à estiagem, principalmente na parte Norte do RS. Na região Sul não foram registradas perdas, pois a cultura do milho foi favorecida por precipitações na semana. De acordo com a Emater, 17% das lavouras de milho estão em maturação, 32% em enchimento de grãos, 19% em floração, 31% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Atualmente 92% das áreas foram semeadas e 1%, colhidas.

A produtividade média inicial projetada pela Emater era de 8.360 quilos por hectare, mas já é possível estimar perda de 39%, ficando em torno de 5.120. Com a manutenção das condições ruins para o desenvolvimento dos cultivos do milho e com a proximidade da colheita, diversos agricultores comunicam perdas e solicitam Proagro: já foram registrados 322 pedidos de perícia nas lavouras de milho.

O plantio de soja pouco avançou no Estado na semana que passou devido à estiagem, principalmente na metade Norte do Rio Grande do Sul. As áreas implantadas correspondem a 91%, o que representa 5,8 milhões de hectares, dos quais 5% estão em floração. Em regiões produtoras com maior déficit hídrico, a cultura nesse estágio demonstra sinais de perda de potencial produtivo.

Já o plantio de arroz está praticamente concluído, e 8% das áreas encontram-se em floração, favorecida pela luminosidade. Produtores manejam as lavouras, que apresentam bom desenvolvimento. Na região de Pelotas, a semeadura foi concluída, e 100% da cultura está na fase vegetativa. Os reservatórios estão em plena capacidade de armazenamento de água, proporcionando tranquilidade para o manejo do arroz. Lavouras apresentam bom estande de plantas, bom desenvolvimento vegetativo, e não há relato de problemas fitossanitários. O clima quente e seco acelerou o desenvolvimento. Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, 96% das lavouras estão semeadas, todas em germinação e desenvolvimento vegetativo. Nas que resta plantar é realizado o controle mecânico de invasoras, como capim arroz, arroz vermelho e o arroz guacho. A estiagem preocupa principalmente arrozeiros que usam água de arroios, sangas e rios, cujos níveis estão muito baixos. De maneira geral, o custo de insumos e a queda das cotações preocupam os produtores, pois afetam em muito a rentabilidade da atividade.