Abertas as inscrições ao Prêmio Afubra/Nimeq

O 7º Prêmio Afubra/Nimeq de Inovação Tecnológica em Máquinas Agrícolas para Agricultura Familiar contará com uma nova categoria - Pesquisa e Desenvolvimento - que premiará inovações tecnológicas em máquinas, equipamentos e/ou componentes agrícolas voltados à agricultura familiar, desenvolvidas por Instituições de Pesquisa e Instituições de Ensino Superior, Tecnológico e Médio.





Na já tradicional categoria Empresa, podem se inscrever empresas expositoras da 20ª Expoagro Afubra, que sejam fabricantes de máquinas, equipamentos e/ou componentes agrícolas, inclusive, sistemas informatizados para o uso no meio rural, produzidos e fabricados no Brasil e voltados à agricultura familiar. Os equipamentos devem estar expostos durante os quatro dias da feira.





A categoria Inventor é para agricultores, inventores e/ou pequenas oficinas que não se caracterizam como fábricas ou empresas. Ambos precisam estar empregados na agricultura familiar. A categoria é destinada para inventos de máquinas, equipamentos ou ferramentas agrícolas inovadoras. De todas as máquinas inscritas, a comissão julgadora selecionará três para serem expostas na 20ª Expoagro Afubra. Os critérios para seleção são: originalidade e criatividade, praticidade do equipamento em facilitar e agilizar o trabalho no campo, viabilidade de sua fabricação em larga escala, menor impacto social e ambiental e relação custo/benefício.





As inscrições devem ser realizadas através do site da Afubra até os dias 18 de fevereiro (para as categorias Pesquisa e Desenvolvimento e Inventor) e 4 de março (para a categoria Empresa).





O Prêmio Afubra/Nimeq é uma promoção da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e do Núcleo de Inovação em Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Universidade Federal de Pelotas (Nimeq/Ufpel), em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com o objetivo de contribuir na melhoria da produção e produtividade agrícola, qualidade de vida das populações rurais e preservação do meio ambiente. A premiação ocorrerá durante a Expoagro Afubra, nos dias 23, 24, 25 e 26 de março de 2022.