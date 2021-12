Clima segue prejudicando lavouras de verão

As últimas semanas foram caracterizadas pela continuidade do tempo seco, predomínio de sol forte e temperaturas elevadas durante o dia com declínio ao anoitecer, presença de ventos e umidade relativa do ar muito baixa nos horários mais quentes. De acordo com a Emater, esse cenário não favoreceu a soja em implantação, tampouco a consolidada, devido à ausência de umidade no solo afetar o desenvolvimento da cultura e praticamente paralisar a semeadura e os tratos culturais. O plantio chega a 88% da área total estimada, sendo que 97% está em germinação e desenvolvimento vegetativo e 3% em fase de floração.

O tempo seco também está gerando efeitos negativos na cultura do milho. Os baixos volumes de chuvas ocorridos em algumas localidades não chegaram a alterar o cenário. A área cultivada chega a 97% do total estimado, sendo que as condições do tempo têm acelerado o ciclo da cultura e em 7% dos cultivos já ocorre a maturação, outros 35% ainda está em germinação e desenvolvimento vegetativo; 25% em floração e 33% em enchimento de grãos.

Os cultivos de arroz estão sendo beneficiados pelas condições favoráveis de desenvolvimento, por se tratar de cultura com água disponível para todo o ciclo. O plantio da cultura no Estado corresponde a 98% da intenção projetada de 943.893 hectares. Destes, 95% está em germinação e desenvolvimento vegetativo e 6% em floração.

A baixa ocorrência de chuvas também incide na dificuldade de desenvolvimento das pastagens. Segundo a Emater, o gado de corte ainda mantém estado corporal satisfatório, sendo possível começar a observar um menor ganho de peso dos animais. Os pecuaristas realizam consertos e manutenção das cercas, fornecimento de sal comum e sal mineral para os rebanhos, aplicam tratamentos antiparasitários e vacinação contra as clostridioses, além da vacinação contra raiva herbívora nos locais indicados pelas inspetorias de defesa agropecuária (IDAs).

A época de parição está praticamente encerrada, restando somente os animais de propriedades que não adotam temporada de monta. O período destaca-se pelas fêmeas em parição ou lactação e por terneiros em desenvolvimento. As matrizes estão sendo inseminadas com inseminação artificial (IA), inseminação artificial em tempo fixo (IATF) ou colocadas em monta natural.