Dália inaugura Matrizeiro ASA em Vale Verde

Em atividade há 17 meses, o Matrizeiro – América Sociedade Avícola (ASA), primeira etapa do Programa Frango de Corte da Dália Alimentos, foi inaugurado neste mês. Localizado na ERS-244, em Monte Alegre, no município de Vale Verde, o empreendimento ocupa 76 hectares e é responsável pela recria de aves, com dois núcleos, abrigando 25.500 fêmeas e 3.570 machos; quatro núcleos de produção, cada um com 24.225 fêmeas e 2.665 machos, do que resulta a produção média de 1.500.000 ovos por mês. Representantes da Cooperativa, da Administração Municipal, da Câmara de Vereadores, famílias associadas ao Matrizeiro, o presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, ex-proprietária do terreno, dona Lídia Malheiros, e convidados participaram do ato inaugural no dia 10.

A granja com 100% da capacidade instalada e em produção, de propriedade de 37 funcionários da Cooperativa e uma cota da própria empresa, conta com a mão de obra de 42 profissionais e está estruturado com barreiras sanitárias que garantem a biosseguridade de todas as dependências e processos. Com moderna tecnologia, possuí sistema automatizado de pesagem, distribuição de ração, bem como climatização para promover o bem-estar animal. A 110 quilômetros da matriz, situada em Encantado, o ASA teve um investimento de R$ 30 milhões e contou com incentivo da Administração de Vale Verde e apoio financeiro do Sicredi.

Para o presidente executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, este é um sonho construído a várias mãos e um projeto que se destaca no Brasil. “Temos recebidos as maiores autoridades em avicultura do pais, que desejam conhecer nosso trabalho, pela qualidade e conjunto de ideias que fizeram este empreendimento e o Programa. É o que existe de melhor no mundo em termos de produção agrícola e visitamos um dos países mais desenvolvidos (Israel) para implantar esse projeto. O mais importante, talvez, não seja a parte técnica, mas a maneira coletiva, o que só foi possível porque todos os envolvidos entenderam que o crescimento econômico e o bem estar social só é possível com o envolvimento de todos, pessoas visionárias, que conseguem antever o futuro. Dá orgulho em ver o que foi feito aqui”, enalteceu.

Considerando um momento histórico para Vale Verde, o presidente do Conselho de Administração Gilberto Antônio Piccinini relembrou o começo do projeto, todo o esforço e a busca pelo conhecimento para tornar realidade, reforçando a preocupação, compromisso e o papel da Dália em inovar. “Um projeto como esse só sai numa Cooperativa. Essas discussões de investimentos associativos é um debate constante, se pensando nos desafios do futuro, de como vamos viabilizar. Sabidamente sabemos que menos produtores estão no campo, temos que começar a olhar para uma realidade diferente, buscando novos investidores. “

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (RS) Edson Brum também esteve presente e falou da representatividade que a Dália tem no país e o quanto irá beneficiar Vale Verde. “É um município onde tudo que se planta nasce, temos soja, arroz, trigo, milho, tabaco, gado e nós precisamos dar um outro perfil, todos os prefeitos trabalharam muito para organizar este município jovem, buscando investimentos, muitas vezes questionados pelas ações que fazia, com críticas, ou que era uma utopia e hoje vemos a inauguração de prédios que vão render ao município -com valor agregado - uma devolução do IFPM de R$ 500 mil/ano. Estamos diante da melhor Cooperativa do país, oferecendo o que tem de melhor tanto no leite, como no suíno e, agora, no frango. Essa nossa região ainda não tem muita indústria, estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre e instalar a fábrica aqui é estar perto do consumidor. Onde a Dália se instalou só criou riqueza no entorno e aqui não vai ser diferente”, salienta.

Na visão do prefeito Carlos Gustavo Schuch todas as críticas recebidas ao longo da implementação do Matrizeiro valeu a pena. “É com imensa satisfação e alegria que compartilhamos este momento de inauguração da maior empresa do setor privado de Vale Verde, que vai gerar o maior valor adicionado de ICMS e é o maior contratante de mão de obra. Foram várias etapas e desafios que tiveram que ser superados. Analisamos criteriosamente os custos que teríamos para ter esse empreendimento aqui e, na época, focando na geração de emprego e renda investimos cerca de R$ 1 milhão em terraplanagem, água e acessibilidade. Tínhamos a consciência que alguns setores ficariam parcialmente descoberto por conta do tamanho do investimento que estávamos realizando, mas com a certeza de que seria temporário e o futuro comprovaria isso. Sendo assim concluímos que ter apostado nesse projeto foi o melhor investimento que podíamos ter feito, obrigada a todos que se envolveram, aqueles que nos apoiaram e Dália por ter escolhido Vale Verde”, pontuou.