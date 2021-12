Avicultura gaúcha deve fechar o ano com aumento nas exportações

Os percalços enfrentados pela avicultura gaúcha de 2021, como os altos preços dos custos de produção e a escassez dos contêineres para o embarque de carne de frango (processada e in natura), o ano deve fechar com avanço nas exportações para o setor.

Apesar de novembro terminar com 55,72 mil toneladas, 4,1% de queda em relação ao mesmo mês no ano passado, que somou 58,09 mil toneladas, a receita aumentou 27,50%, passando de US$ 76,29 mil para US$ 97,28 milhões. Já de janeiro a novembro, o volume enviado para as vendas internacionais foi de 645,84 milhões de toneladas, 4,5% acima do total contabilizando no mesmo ciclo de 2020, que ficou em 617,93 milhões de toneladas. Os embarques refletiram na alta de 28,7% do faturamento, passando de US$ 834,85 milhões de US$ 1,07 bilhão.

O presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, comenta que, as exportações impulsionaram as vendas das indústrias inseridas no mercado internacional, que permaneceu aquecido mesmo diante da pandemia, e que no fim do ano ainda teve uma escalada puxada, em especial, pela suspensão das exportações de carne bovina para China. "O setor atende consideravelmente a demanda de alimentação nacional e no exterior e, portanto, não parou durante a pandemia e supriu a crescente procura de proteínas gerada pelos novos hábitos que foram se instaurando no mundo, assegurando o consumo da produção, enviada para mais de 160 países", explica.

No cenário nacional, as exportações de carne de frango processado e in natura chegou a 334,791 mil toneladas em novembro de 2021, 4,5% abaixo do volume embarcado em novembro passado, que foi de 350,47 mil toneladas. Em faturamento, isso significa US$ 605,39 milhões,26,9% a mais em comparação com novembro passado, que ficou em US$ 476,87 milhões. De janeiro a novembro deste ano, o volume de produtos enviados para o mercado internacional foi de 4,19 milhões de toneladas, 9,1% sobre o mesmo período de 2020, que foi de 3,84 milhões de toneladas. O faturamento no ciclo foi de US$ 6,94 bilhões, 25,3% sobre o valor de US$ 5,54 bilhões no período passado.

Embarque de ovos segue com demanda firme

A exportação de ovos do RS segue em escalada constante, reforçando o potencial desse produto para vendas internacionais. O Estado fechou novembro com 186,5 toneladas, volume que sinaliza 104,2% de alta em relação ao mesmo período do ano passado, que atingiu 91,3 toneladas de ovos enviadas para o mercado internacional.

A receita cambial aumentou 88,4% na comparação entre novembro de 2021/2020, passando de US$ 196,5 mil (2020) para US$ 370,2 mil (2021). De janeiro a novembro de 2021, o embarque de ovos foi de 1,71 toneladas, 43,4% de incremento sobre o período do ano passado, que ficou em 1,19 toneladas. Com um acréscimo que passou dos 70,6% na quantidade de ovos exportada, o faturamento também foi maior, passando de US$ 2.26 milhões para US$ 3,86 milhões verificados no período.

"Temos um consumo regular no mercado interno e que ainda há espaço para aumentar , mas não podemos apenas contar com esse destino e se faz necessário ampliar ainda mais a entrada de ovos produzido no Brasil em outros países, já que nossa produção, assim como a de aves, segue a excelência sanitária", pondera Santos.

No âmbito nacional, o país exportou em novembro de 2021 79.327 mil toneladas de ovos, menos 9,4% em comparação com as 87.534 mil toneladas enviadas para fora do país no mesmo mês de 2020. A receita teve queda de 15,9%, caindo de US$ 202,75 mil para US$ 170,6 mil. De janeiro a novembro do ano corrente, o volume exportado foi de 1,047 milhão de toneladas, 11,3% sobre a quantidade somada em igual ciclo do ano passado, que foi de 940,966 mil toneladas. Em faturamento, essa venda representou um avanço de 17,8% na comparação dos dois períodos, passando de US$ 2,079 milhões para US$ 2,449 milhões.