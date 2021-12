Governo do RS entrega 26 máquinas a 25 municípios gaúchos

O governo do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta segunda-feira (13), a primeira etapa da entrega de maquinário a municípios gaúchos. Foram 26 máquinas pesadas entregues para 25 prefeituras do Estado. A segunda etapa de entrega de máquinas pesadas – escavadeiras hidráulicas e rolos compactadores – está prevista para janeiro de 2022. A terceira etapa, que compreende a entrega de kits agrícolas, ainda não tem data para ocorrer.

O ato foi realizado no Parque Assis Brasil, a casa da Expointer, em Esteio. O lote entregue nesta etapa era formado por 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras. No total de todas as entregas, os equipamentos somarão investimento de R$ 42,25 milhões, sendo R$ 32,91 milhões de recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 9,34 milhões de contrapartida do Estado.

Os municípios estão recebendo as máquinas por meio de cessão de uso de bens, para serem utilizados na implementação e ampliação de políticas públicas agrícolas que atendam às demandas das regiões contempladas.

"Essa entrega é fruto de uma boa parceria com a bancada federal gaúcha, com contrapartida de quase R$ 10 milhões do Estado. Estamos adquirindo maquinário que faz diferença para os municípios, na medida em que servirá para fazer toda a manutenção das estradas rurais, consequentemente melhorando o escoamento da produção, o acesso da população da zona rural a serviços das escolas, unidades de saúde e hospitais. Com as pás carregadeiras, nossos trabalhadores rurais poderão construir açudes ou microaçudes e fazer intervenções que ajudem na produção. É um conjunto de equipamentos que faz diferença no ponto de vista econômico e na qualidade de vida de quem vive no campo. E, por isso, ressaltamos e agradecemos o esforço e a dedicação da bancada federal gaúcha nessa conquista”, disse o governador Eduardo Leite (PSDB), que participou da cerimônia de entrega.

Para a secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), “esse é o resultado de um esforço conjunto dos poderes Executivo e Legislativo que reconhecem toda a dedicação e trabalho do produtor rural gaúcho”. “Essas máquinas são essenciais para os municípios que têm a agropecuária como base da sua economia”, afirmou Silvana Covatti (PP), ao lembrar que o Estado investirá, em 2022, outros R$ 39,15 milhões em maquinários, dentro do programa Avançar, para auxiliar prefeituras na melhoria dos acessos a propriedades rurais, facilitando o escoamento da produção.

Prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo (PP) destacou que a motoniveladora recebida pelo município será sinônimo de desenvolvimento ao proporcionar a manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais. “Temos mais de mil quilômetros de estradas no município. Essa máquina vai contribuir muito com a infraestrutura rural”, detalhou.

Prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo (PTB) agradeceu o apoio dos deputados e do Estado. “Jamais nosso município teria condições de arcar com o preço de uma máquina pesada como essa”, disse Gisele. Uma motoniveladora, a partir de agora, se somará à frota da prefeitura de Santa Tereza.

