Irga repassa 10 veículos novos para área técnica

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) deve encaminhar, nos próximos dias, 10 veículos zero quilômetro que foram adquiridos para as regionais do interior e para a pesquisa. As caminhonetes Fiat Toro Endurance 4x4 a diesel estão, no momento, no estacionamento da sede administrativa, para aplicação dos adesivos com a logomarca da autarquia e para finalização do processo de contratação de seguro contra acidentes.

Os destinos das picapes ainda serão definidos pela Diretoria Técnica, que analisará as necessidades da extensão e da pesquisa.

O presidente do Irga, Rodrigo Machado, destaca o empenho dos servidores da área administrativa na aquisição das caminhonetes. “Gostaria de dar o crédito ao pessoal da Diretoria Administrativa que trabalhou arduamente para essa conquista, principalmente na pessoa do diretor Eduardo Milani e do chefe da Seção de Compras, Paulo Tavares, mas também pelo Financeiro, comandado por Edson de Andrade, e pelo Jurídico, coordenado por Roberta Bez Viegas”, comenta.

Essas aquisições devem ajudar a minimizar um antigo problema do instituto: a falta de veículos para as atividades de extensão rural. Em muitas regionais da autarquia, servidores utilizam os seus próprios carros para o deslocamento até as lavouras quando dos atendimentos aos produtores.

A Diretoria Executiva do Irga está trabalhando para viabilizar a compra de mais dez veículos. O processo ainda está em análise na autarquia.