Colheita do trigo está encerrada no Rio Grande do Sul

A colheita do trigo está tecnicamente encerrada no Rio Grande do Sul. O balanço da safra é positivo no Estado, diante da boa produtividade, da qualidade do produto e da boa remuneração, de acordo com o Informativo Conjuntural da Emater

Na região de Santa Maria, o rendimento médio chegou a três mil quilos por hectare. O padrão de qualidade dos grãos é muito bom, favorecido pela diminuição da umidade. Nas regionais da Emater de Soledade e Pelotas, a produtividade média alcançou 3,2 mil quilos por hectare na primeira e variou entre 2,4 mil e 3 mil quilos por hectare na segunda. Em algumas localidades o rendimento chegou até a 4,3 mil quilos por hectare. Na região de Bagé, ainda há atividade de colheita na Campanha. A produtividade oscila entre 1,8 mil quilos e mais de 3,6 mil quilos por hectare. A qualidade dos grãos corresponde a patamares desejados pela indústria. Na região de Caxias do Sul, é boa a qualidade de grãos e o rendimento médio chega a 3,6 mil quilos por hectare.

Na região de Bagé, a colheita da aveia branca na Campanha encaminha-se para a finalização. Os rendimentos têm variado entre 1,5 mil e 2,1 mil quilos por hectare, em decorrência da sensibilidade às doenças principalmente a ferrugem das cultivares utilizadas.

Em relação às lavouras de verão, as condições meteorológicas da primeira semana de dezembro, como tempo seco, temperaturas em elevação e associadas a ventos, têm diminuído a umidade dos solos, impossibilitando a continuidade do plantio da soja, que atualmente alcança 85% da área total estimada no Estado. Da área plantada, 99% está em germinação e desenvolvimento vegetativo, enquanto 1% está em fase de floração.

O cenário climático desse início de dezembro, caracterizado por temperaturas elevadas, forte radiação solar, baixa umidade relativa do ar e escassez de chuva, também traz limitações à cultura do milho no Rio Grande do Sul. As plantas têm se ressentido, apresentando enrolamento das folhas e paralisação do crescimento e desenvolvimento vegetativo. O plantio chega a 90% da área total estimada no Estado. Destes, 36% está em germinação ou desenvolvimento vegetativo, 23% em floração, 35% em enchimento de grãos e 6% em maturação.

O plantio do arroz segue sendo favorecido pelas condições adequadas do tempo e já alcança 97% no Estado, estando 99% da área cultivada em germinação e desenvolvimento vegetativo e 1% já em floração.