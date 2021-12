Agronegócio gaúcho tem faturamento 90% maior em 2021

O produtor rural gaúcho quase dobrou seu faturamento em 2021. O valor bruto da produção de grãos no Rio Grande do Sul neste ano foi de R$ 73,5 bilhões - um crescimento de 89,8% em relação aos resultados do ano passado.

Em 2020, o faturamento foi de R$ 38,7 bilhões, e em 2019 chegou a R$ 32,7 bilhões. Os principais grãos cultivados no Estado - arroz, milho, soja e trigo - representam 98% do valor total da produção. Os números foram divulgados pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

Diversos fatores explicam os expressivos resultados. Um deles é o desequilíbrio cambial. Durante o ano, o real sofreu forte desvalorização perante a moedas importantes no mercado internacional como o dólar e o euro. A perda do valor do real ante a moeda internacional foi de 21% no período de janeiro a dezembro. Soma-se a isto o Auxílio Emergencial, que gerou expansão na demanda por alimentos, através do incremento da renda das famílias.

Para 2022, a Farsul projeta nova elevação na receita com grãos. A previsão da entidade é de que se ultrapasse a cifra de R$ 77 bilhões no valor bruto da produção gaúcha - o que representaria uma alta de quase 5% em comparação ao ótimo faturamento deste ano.

"Dificilmente vimos, na minha faixa etária, algo parecido como o retorno a agricultura brasileira e a agricultura gaúcha. E provavelmente não veremos, na nossa existência, o que aconteceu na safra 2020/2021. Além de termos a safra recorde da história do Estado, tivemos preços muito bons em todos os produtos, do mel ao arroz, passando pela carne, pela soja, pelo trigo, pelo milho. Todos os produtos foram plenamente valorizados", afirmou Gedeão Pereira, presidente da Farsul, durante coletiva de final de ano da entidade.

O ano de 2021 se consolidou como o período em que produtor rural gaúcho colheu a maior safra de grãos da história. As 37,63 milhões de toneladas colhidas durante o ano representam a maior quantidade já registrada desde o início da série histórica. O recorde anterior pertencia à safra de 2017, quando mais de 33 milhões de toneladas de grãos foram colhidos.

Os resultados de 2021 representam um crescimento de 43,8% na produção, em comparação ao colhido no ano passado, quando uma seca severa ocorreu no verão e uma geada atingiu a lavoura de inverno. Isso explica a grande alta de produção na comparação dos dois anos. No total, foram menos de 26,2 milhões de grãos produzidos no ano passado.

As culturas que tiveram a produção mais acelerada no Estado foram a soja, que teve variação positiva de 80,8% (20,4 milhões de toneladas em 2021 e 11,3 milhões em 2020), e o trigo, após forte campanha de estimulo da produção de inverno, com alta de 69% (3,5 milhões em 2021 e 2,1 milhões em 2020).

Para 2022, a projeção da Farsul é que diversas culturas tenham um leve recuo na produção, como a soja (-2,4%), o arroz (-6,6%) e a cevada (-2,9%). Todavia, a expectativa é de pequena alta na produção de grãos de forma geral, com variação positiva de 1,8%, puxada pela previsão do trigo (9%) e do milho (31,3%). Contudo, o milho ainda é uma incógnita. O tempo seco que se apresenta está atrapalhado o desenvolvimento dos milharais em todo o estado, principalmente das lavouras que não contam com sistema de irrigação.

A expectativa da Farsul é que o Brasil feche 2021 com crescimento de 4,26% no Produto Interno Bruto (PIB) - para 2022, a entidade estima elevação de 0,31% no PIB.

Segundo o levantamento feito pela equipe econômica da entidade, coordenada pelo economista Antônio da Luz, o PIB do agronegócio brasileiro deve fechar o ano com alta de 1,3% e em 2022 deve crescer mais 1,8%.