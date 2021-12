Conab estima alta de 9,2% na safra gaúcha de grãos

De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima um crescimento de 9,2% na colheita de grãos no Rio Grande do Sul na safra 2021/2022 em relação ao ciclo passado. Contando somente as principais culturas de verão, a soja, o arroz, o milho e o feijão, a expectativa é que a safra gaúcha chegue a 35,33 milhões de toneladas, em comparação com as 33,54 milhões produzidas em 2020, consolidando um crescimento de 5,4%. A área plantada com esses grãos no Estado também cresceu, passando de 7,86 milhões para 8,13 milhões de hectares.

A colheita da soja lidera as projeções, com a expectativa da produção de 21,22 milhões de toneladas na próxima safra no Estado, superando as 20,78 milhões da safra passada e registrando crescimento de 2,1%. Em segundo lugar se encontra o arroz, que deve apresentar uma variação negativa de aproximadamente 2,3% na sua produção. Em 2021/2022, a projeção é para a colheita de 8,08 milhões de toneladas, em comparação a 8,27 milhões em 2020. A principal cultura de inverno, o trigo, também deve apresentar crescimento no Rio Grande do Sul. Em 2020, foram produzidas no estado cerca de 2,26 milhões de toneladas, enquanto a projeção para 2021 é de 3,56 milhões.

Ainda segundo o estudo da Conab, a próxima safra de grãos poderá chegar a 291,07 milhões de toneladas produzidas em todo o Brasil. O principal destaque nacional também é a soja, que poderá chegar a 142,78 milhões de toneladas no País. Já o segundo grão com maior destaque no Brasil é o milho, com a previsão de colheita de 117,18 milhões de toneladas no território brasileiro. Do total de grãos que serão colhidos na safra de 2021/2022 no Brasil, aproximadamente 13,7% deverão ser produzidos no Rio Grande do Sul.