Ceasa arrecada R$ 870,5 mil com licitação de espaços comerciais

A disputa por boxes e pontos estratégicos proporcionou arrecadação de R$ 870.572,00 para a Ceasa, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O certame foi realizado nesta segunda-feira (6) no auditório do maior entreposto de hortifrutigranjeiros do Estado. De acordo com a Comissão de Licitação, 21 empresas adquiriram 27 espaços comerciais. Na licitação anterior, realizada em maio deste ano, a administração havia arrecadado R$ 469,4 mil.

A Ceasa realizou a última licitação do ano, oportunizando que interessados adquirissem boxes e outros espaços comerciais no maior entreposto de hortifrutigranjeiros do Estado. A administração colocou à venda 80 pontos em oito setores. Além de boxes, bancas e módulos, os participantes do certame disputaram peixarias, restaurantes, lancherias e espaços para logística.