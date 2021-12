Escolas técnicas agrícolas gaúchas recebem veículos para o trabalho nas instituições

Mais uma etapa da entrega de equipamentos e veículos para as escolas técnicas agrícolas do Rio Grande do Sul ocorreu nesta segunda-feira (6). Em cerimônia na Secretaria da Educação do Estado, foram disponibilizados veículos para as instituições educacionais. Os recursos vieram de parte da verba de R$ 30 milhões destinada por emenda da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional, aprovada em 2018, e que agora começaram a ser liberadas.

No total, foram entregues 29 caminhonetes e nove caminhões para as escolas técnicas agrícolas gaúchas. Conforme o vice-presidente administrativo da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea), Celito Lorenzi, os veículos são de extrema importância para efetivar as ações de apoio pedagógico nas escolas técnicas agrícolas do Estado, principalmente na questão de visitas técnicas e participação em eventos, proporcionando mais agilidade nas atividades diárias. “As equipes diretivas acabavam fazendo estas ações com seus próprios veículos, o que gera um custo e não recebemos para isso. Teremos uma facilidade maior para a busca de insumos e alimentação para os alunos”, destaca.

As entregas de equipamentos e máquinas iniciaram no mês de maio, com a aquisição de tratores para as instituições. Outros tipos de equipamentos como kit de energia solar, equipamentos de informática e implementos para o manejo de animais, entre outros, também estão sendo entregues de forma a contribuir para a produção agrícola das escolas e para a prática pedagógica do corpo de professores e servidores.