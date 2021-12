Novo presidente da ANC assume com foco na ampliação do registro de novas raças

Eleito presidente da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) em assembleia realizada na segunda-feira (29/11), em Pelotas (RS), o criador Joaquin Villegas assumiu a entidade com propósito de ampliar os registros de animais e de incluir novas raças na base do novo sistema da ANC. A posse e apresentação da diretoria ocorreram na noite desta segunda-feira durante reinauguração da sede da entidade, em Pelotas (RS). "Muito foi feito e o cenário está pronto para se fazer ainda mais. Acredito que trabalho consistente se constrói com diálogo e esse será o tom da nossa gestão". No seu discurso de posse, citou que, entre os pilares que guiarão sua gestão entre 2022 e 2024, está a qualificação de processos e equipes, expansão da comunicação e o aperfeiçoamento constante do sistema Origen, que integra os dados de registro e melhoramento genético dos rebanhos.

O evento reuniu criadores de diferentes raças e contou com a presença da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Ao saudar os criadores, ela lembrou com carinho que seu pai, o criador Fernando Octávio da França Mascarenhas, presidiu a ANC entre 1974 e 1977. "Pelotas tem um orgulho enorme de ser a sede da ANC pelo que ela representa na tradição da pecuária brasileira, mas também pelo futuro", frisou. Ao se despedir da presidência, Ignacio Tellechea fez um balanço dos avanços obtidos durante os seis anos em que esteve à frente da ANC. "A associação hoje tem a base necessária para crescer, agregar novas raças e serviços aos criadores e associações".

Joaquin Villegas é empresário e proprietário da Estância Namuncurá, em Itacurubi (RS), onde dedica-se à raça Charolês há 28 anos. Nascido em Montevidéu, no Uruguai, reside em Porto Alegre há 32 anos. Sua história na pecuária brasileira está entrelaçada com os avanços da raça Charolês. Villegas presidiu a Associação Brasileira de Criadores de Charolês por dois mandatos consecutivos de 2010 a 2014. Entre seus feitos à frente da entidade está a criação do Programa de Carne Certificada Charolês. O novo presidente da ANC também atuou como diretor da Febrac.

Selecionador e usuário do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), Joaquin Villegas é um incentivador do avanço dos rebanhos registrados. Entre as metas para a gestão da entidade, destaca a inclusão de novas raças para registro, a diminuição de custos de serviços para os associados, além da continuação dos processos de consolidação e qualificação de inspetores técnicos e avaliadores. “A ANC contribuiu muito com o aumento da produção de proteína animal no Brasil através do Promebo. Seus dados agregam informação e precisão na seleção das principais raças taurinas. Nosso objetivo é dar continuidade a esse processo e assegurar espaço para a ampliação dessas atividades”, frisa.

Para a superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas, mesmo com a troca de diretoria, um dos grandes focos da entidade segue sendo a modernização dos processos a fim de acompanhar a ascensão tecnológica do campo. “Nos últimos anos, conseguimos desenvolver sistemas como o Origen, que permite que os dados de registro e melhoramento sejam informados com mais agilidade e facilidade, mostrando que estamos cada vez mais pensando em como utilizar as novas tecnologias em benefício do criador”.