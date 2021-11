Umidade do solo possibilita retomada do plantio da soja 

Nas localidades gaúchas em que ocorreram precipitações, a umidade do solo possibilitou a retomada do plantio da soja e do preparo de áreas que haviam sido interrompidas. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS, 68% da área prevista para a oleaginosa no Rio Grande do Sul já foi plantada.

Entre os dias 16 e 21 de novembro, o tempo seco, baixa umidade relativa do ar e do solo e presença de vento constante dificultaram o desenvolvimento do milho. Em algumas localidades, o retorno das precipitações amenizou a situação, principalmente naquelas em que os cultivos estão florescendo, formando a espiga e enchendo os grãos. O plantio chega a 86% da área total estimada, sendo que 55% está em germinação e desenvolvimento vegetativo, 27% em floração e 18% em enchimento de grãos.

A manutenção do tempo seco na maior parte do Estado favoreceu a colheita do trigo que se encaminha para a finalização e já chega a 97% da área plantada no Rio Grande do Sul. O restante das lavouras estão maduras e aguardando colheita.