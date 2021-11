Governo adia anúncio do Avançar para o meio rural

Foi frustrada a expectativa de deputados integrantes da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa que estiveram reunidos nesta segunda-feira (22) com o secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, a secretária da Agricultura, Silvana Covatti e o secretário de Planejamento, Cláudio Gastal, tratando sobre o programa Avançar com foco no meio rural.

Ao contrário esperado pelos parlamentares, o governo estadual não apresentou sua proposta sobre recursos, programas e ações nos quais a verba será aplicada e a partir de quando os agricultores terão acesso as medidas de estímulo. Ficou tudo para até 10 dezembro. Em outubro, o governo sinalizou que o anuncio ocorreria neste mês.

Presidente da Frente, o deputado Elton Weber (PSB) ressalta a urgência das medidas de fomento. “É um setor que representa diretamente mais de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, não podemos mais esperar, especialmente no caso dos projetos e ações vinculadas ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).

Além de Weber e dos secretários, participaram os deputados Beto Fantinel (MDB), Clair Kuhn (MDB), Carlos Búrigo (MDB), Frederico Antunes (PP), Pepe Vargas (PT), Zé Nunes (PT) e Zilá Breitenbach (PSDB).

