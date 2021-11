Feira do Azeite de Porto Alegre tem mais uma edição neste sábado

A Feira do Azeite de Porto Alegre, que acontece tradicionalmente no Bairro Menino Deus, no pátio da Secretaria da Agricultura, terá mais uma edição neste sábado (20), a partir das 8h. O consumidor vai encontrar azeites produzidos em diversos municípios gaúchos: Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Piratini, Encruzilhada, São Gabriel, Santana do Livramento, Pinheiro Machado, Rosário do Sul, entre outras regiões.

Os produtos comercializados são produzidos com azeitonas colhidas na safra de 2021. São azeites premiados internacionalmente pela sua qualidade e diferenciais do terroir de cada região. “São produtos de alta qualidade e muito diferenciados, alguns deles, só é possível encontrar na Feira, onde o consumidor tem a oportunidade de falar diretamente com o produtor e conhecer mais sobre a origem e como é feito cada variedade de azeite”, destaca Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

A Feira é uma parceria entre o Ibraoliva e Secretaria de Agricultura do Estado.

Segurança

Devido a pandemia da Covid-19, para a segurança de todos, a Feira do Azeite vem sendo realizada com todas as medidas de segurança. Por isso, a degustação dos azeites foi suspensa e é obrigatório o uso de máscara, tanto para expositores quanto para os visitantes. Além disso, também é respeitado o distanciamento entre as bancas, visando preservar a saúde de todos os participantes.

A olivicultura em números

O Brasil importa 98% dos cerca de 70 milhões de litros de azeite que consome. O Rio Grande do Sul concentra 75% da produção nacional, tem cerca de 200 produtores, 13 indústrias e mais de 40 marcas de azeite. Outra região que se destaca na olivicultura é a da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, com 160 produtores, 23 indústrias e 60 marcas.