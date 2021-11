Frente da Agropecuária e governo têm novo diálogo sobre Avançar na segunda-feira

Deputados integrantes da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa terão audiência na próxima segunda-feira (22), às 17h, na Casa Civil, em Porto Alegre. Em pauta, o programa Avançar com foco no meio rural. A expectativa é que o governo estadual apresente a sua proposta, com o volume de recursos a serem destinados, os programas e ações nos quais a verba será aplicada e a partir de quando os agricultores terão acesso as medidas de estímulo.

Presidente da Frente, o deputado Elton Weber (PSB) espera que as sugestões já apresentadas pelo grupo ao Piratini integrem o programa, especialmente projetos e ações vinculadas ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). Ele acrescenta ser urgente que o Avançar possibilite o avanço da irrigação e reserva de água nas propriedades familiares.

Além dos parlamentares e do secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, estão previstas as participações do secretário do Planejamento, Cláudio Gastal, e da secretária da Agricultura, Silvana Covatti. Em outubro, o governo sinalizou que o anuncio do Avançar para o meio rural ocorreria na segunda quinzena deste mês e que contemplava 80% das sugestões da Frente. "Estamos na expectativa de que seja um aporte robusto e que contemple as necessidades do agricultor", frisa Weber.