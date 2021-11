Comissão de Agricultura da Câmara vem ao RS para debater alta no preço dos insumos

Atendendo proposição do deputado Heitor Schuch (PSB/RS), a Comissão de Agricultura da Câmara virá ao Rio Grande do Sul na próxima semana para discutir a alta dos insumos agrícolas e os seus impactos na próxima safra. A audiência pública será realizada na segunda-feira (22), no auditório da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), a partir das 14h.

Foram convidados para o debate as entidades setoriais, como Farsul, Fecoagro e Ocergs; Ministério da Agricultura, Ufrgs, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha. Também deverão estar presentes representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de todas as regiões do Estado.

De acordo com Schuch, esse tema é urgente, especialmente diante dos fortes reajustes dos preços dos fertilizantes, que tornam preocupante o cenário e deixam o setor em alerta. O deputado lembra que a escalada dos insumos foi a principal responsável pelo aumento dos custos de produção da agropecuária neste ano, após o valor de alguns fertilizantes e defensivos acumular aumentos acima de 100%, indicando também despesas maiores aos produtores para 2022.