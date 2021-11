Ceasa coloca à venda 80 espaços comerciais

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) fará a última licitação do ano, em 6 de dezembro, oportunizando que interessados adquiram boxes e outros espaços comerciais no maior entreposto de hortifrutigranjeiros do Estado. A administração colocará à venda 80 pontos em oito setores. Além de boxes, bancas e módulos, os participantes do certame poderão disputar peixarias, restaurantes, lancherias e espaços para logística.

www.ceasa.rs.gov.br, Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas. A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa, no dia 6 de dezembro, até as 10h. A Ceasa fica na Avenida Fernando Ferrari, 1001, Bairro Anchieta, em Porto Alegre. O regulamento pode ser acessado no siteclicando no tópico Editais/Pregões e depois em “Edital 003-2021 - Procedimento Licitatório Boxes - Data 06.12.21”.

Dúvidas sobre a licitação e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira Cláudia dos Santos, pelo telefone (51) 2111-6627.