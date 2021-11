Produção agrária gaúcha deve crescer 4,8% nesta safra de verão

A produção do agronegócio deve crescer 4,8% na safra de verão 2021/22 em comparação à safra 2020/21 no Rio Grande do Sul, com as principais culturas ultrapassando as 35 milhões de toneladas. A previsão foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e ainda estima que a área plantada de avançar 210,4 mil hectares no Estado, ultrapassando 8 milhões de hectares no total - variação positiva de 2,7% em relação aos 7,861 milhões de hectares plantados no ano passado.

O milho mostra fortes sinais de recuperação, segundo o levantamento. Após dois anos seguidos de quebra de safra, ao menos segundo a Conab, o milho gaúcho pode voltar a ter relativamente uma boa colheita. A estimativa é que a produção deste grão aumente 34% no próximo verão, também em comparação à safra 2020/21, chegando a quase as 5,9 milhões de toneladas. A área plantada deve avançar 2,7% e a produtividade deve ter variação positiva de 30,5%.

Já o arroz e a soja devem ter redução na produtividade. Com mais hectares plantados (2,4% - 968,7 mil) e estimativa de menor produção (-1,6%: 8,1 milhões de hectares), a produtividade do arroz deve ter um recuo de 4% no Estado. O cálculo é parecido para a soja: Aumenta-se a área plantada em 2,7%, chegando a 6,2 milhões de hectares, e mesmo tendo o leve crescimento de 1,2% na produção (passando das 21 milhões de toneladas), deve ter perda de 1,5% na produtividade.

Considerando-se também a safra de inverno deste ano (culturas como Amendoim, Aveia, Canola, Centeio, Cevada, Girassol, Sorgo e Triticale), a produção total no Rio Grande do Sul deve atingir quase 40 milhões de toneladas - a estimativa é de que se chegue a 39,77 milhões de toneladas produzidas. Confirmando a previsão, o avanço em relação à safra de verão 2020/21 somada à safra de inverno 2021, que deve ter um total de 36,5 milhões de toneladas produzidas, será de 8,8%.

A safra de inverno 2021 ganha um grande reforço com o trigo: com uma área plantada 23% maior em relação a 2020, atingindo-se 1,145 milhões de hectares, a produção do cereal deve ter um grande crescimento de 57%. A produtividade deve crescer 27,6%, atingido 3,1 mil quilos por hectare.

O aumento na área plantada do trigo é uma boa notícia para as diversas associações rurais que têm incentivado a plantação de inverno e a rotatividade sazonal nas lavouras. O objetivo, além de aumentar a produtividade do agricultor gaúcho, é a preservação do solo, que fica coberto por plantações na maior parte do ano.