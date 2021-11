Segmento grãos puxa resultado da 3tentos no terceiro trimestre

A 3tentos Agroindustrial S.A apresentou apresentou no terceiro trimestre deste ano uma receita operacional líquida histórica de R$ 1.729,5 milhões, que representa um aumento de 103,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com crescimento em todos os segmentos e destaque para o de grãos. No acumulado deste ano, a receita alcançou R$ 704,2 milhões, um avanço de 76,2% sobre igual período de 2020.

O resultado de grãos foi beneficiado pela safra recorde 2020/2021 e pela ampliação de market share com aumento da capacidade de armazenagem, possibilitando a maior originação pela companhia. No período, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 97,9 milhões e no acumulado do ano um resultado líquido de RS 263,2 milhões (+56,2%).

"O desempenho da 3tentos ao longo de 2021 está sendo marcado pelo trabalho dedicado e comprometido de um time, formado com mais de 1.500 colaboradores, sendo mais de 135 consultores agrícolas, focados na entrega de resultados positivos para a empresa, clientes e sociedade”, diz Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos.

O segmento de Insumos apresentou crescimento importante no período, principalmente em fertilizantes, registrando volume recorde de vendas em um único trimestre de 77,7 mil toneladas (+11%). No acumulado do ano, o volume comercializado de defensivos continua em alta expressiva (+28%).

No segmento de grãos, houve crescimento em todas as culturas. No caso da soja, a safra 2020/2021 recorde no Rio Grande do Sul e a expansão dos negócios possibilitaram a maior originação de grãos. O volume de originação de soja da companhia na safra 20/21 foi recorde com 1.025 mil toneladas.

O plano de expansão da 3tentos, que realizou IPO no último mês de julho, se mantém. Em 2021, a companhia ampliou sua presença no Rio Grande do Sul com sete novas lojas nas cidades de Alegrete, Erechim, Palmeira das Missões, Santiago, São Borja, Uruguaiana e Vacaria. No Mato Grosso a empresa está expandindo suas operações, na região da BR-163, com a abertura de oito lojas até 2025 e a construção de uma fábrica de processamento de soja e produção de biodiesel.