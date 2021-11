Seapdr e Irga reativam Câmara Setorial do Arroz

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e o Instituto Rio Grandense do Arroz decidiram pela reativação da Câmara Setorial do Arroz. A definição ocorreu durante encontro na Seapdr na manhã desta segunda-feira (8). No dia 1º de dezembro, às 14 horas, ocorrerá a primeira reunião no auditório da sede administrativa do Irga.

Na reunião desta segunda, participaram pela Seapdr a secretária Silvana Covatti, o diretor do Departamento de Políticas Agrícolas, Paulo Lipp, e o coordenador das Câmaras Setoriais, Valdomiro Haas. Pelo Irga, o presidente Rodrigo Machado e o chefe de gabinete, Volnei Stasiak. Também participou o presidente da Associação dos Arrozeiros de Camaquã, Volzear Longaray Júnior.

“Considero a reativação da Câmara Setorial do Arroz um passo muito importante, já que se trata de um fórum fundamental para discutirmos os problemas relacionados ao setor. O Irga está engajado nesta retomada, por isso fizemos questão de sediar a primeira reunião, que está marcada para o próximo dia 1º”, explica o presidente do Irga.

A última reunião da Câmara do Arroz tinha sido em abril de 2020. Com a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), as atividades foram suspensas.

A Câmara Setorial do Arroz congrega diversas entidades ligadas à agricultura e à produção do arroz, como a Federarroz, Farsul, Fetag, Fearroz, Sindarroz, entre outras.

As Câmaras Setoriais e Temáticas da Seapdr se constituem em fóruns de representação e proposição das cadeias produtivas do agro gaúcho. O seu objetivo principal é identificar gargalos do processo produtivo e criar estratégias de ação para a solução dos mesmos; identificar oportunidades para o desenvolvimento das cadeias produtivas; definir, orientar e discutir políticas, estratégias e diretrizes.